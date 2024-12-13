Света будет меньше. В Днепре изменили графики отключений на 13 декабря

По обновленному графику ДТЭК обесточены три очереди.

В пятницу, 13 декабря, россияне снова совершили массированную атаку на энергосистему Украины. Поэтому "Укрэнерго" вынуждена применить стабилизационные отключения электроэнергии.

В частности, обновлены графики отключений для абонентов ДТЭК и ЦЭК города Днепра и Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По обновленному графику ДТЭК обесточены три очереди потребителей из шести запланированных. Энергетики обещают обновить графики после уточнения масштабов разрушений из-за ракетной атаки.

График отключений на 13 декабря, ДТЭК

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) обнародовала детальное расписание отключений на сегодняшний день. С 8:00 до 12:00 электроснабжение приостановлено для потребителей первой, второй и пятой очередей. Абоненты третьей, четвертой и шестой очередей останутся без света с 12:00 до 16:00.

График отключений на 13 декабря, ЦЭК

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что энергетики прилагают все усилия для минимизации последствий атаки. По его словам, оценка повреждений начнется сразу после нормализации ситуации с безопасностью.

Энергетики призывают жителей области следить за официальными сообщениями о возможных изменениях в графиках отключений и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 2025 года в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света — Украину поделят на зоны. Также сообщили, как и когда заработают новые графики отключения света.