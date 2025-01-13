В Днепре должникам начали отключать воду: список адресов

Что делать, чтобы избежать отключения услуг?

В Днепре начали отключать воду тем, кто имеет долги по водоснабжению и водоотводу. На этой неделе с 13 по 17 января работники Днепроводоканала будут отключать воду в Индустриальном районе.

Должники из нескольких многоквартирных домов вместе задолжали около полутора миллионов гривен. Об этом сообщает КП "Днепропроводоканал".

Коммунальщики действуют согласно постановлению правительства от 29 декабря 2023 года. Всем, у кого есть долги, заранее прислали предупреждение. Должники могут либо полностью уплатить сумму, либо договориться о постепенном погашении долга.

На этой неделе будут отключать воду должникам по следующим адресам:

Информация КП "Днепропроводоканал"

Если воду все же отключили, чтобы снова получить услугу, нужно либо полностью погасить долг, либо обратиться в абонентскую службу и оформить рассрочку. Для этого нужно посетить ближайший Центр абонентских услуг ЕРЦ КП или районной абонентской службы.

"Днепроводоканал" напоминает: чтобы не остаться без воды, нужно платить вовремя – до 20 числа каждого месяца. Это поможет избежать проблем с отключением, а затем новым подключением воды.

Жители могут узнать о наличии задолженности и решить вопрос оплаты в любом удобном центре обслуживания потребителей. Специалисты предприятия помогут подобрать наиболее удобный вариант погашения долга и избежать отключения услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре потратят 36 млн гривен, но не на фронт. Уже известно, на что хочет выделить средства КП "Днепропроводоканал".