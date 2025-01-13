У Дніпрі боржникам почали відключати воду: список адрес

Що робити, щоб уникнути відключення послуг?

У Дніпрі почали відключати воду тим, хто має борги за водопостачання та водовідведення. Цього тижня, з 13 по 17 січня, працівники Дніпроводоканалу відключатимуть воду в Індустріальному районі.

Боржники з кількох багатоквартирних будинків разом заборгували майже півтора мільйона гривень. Про це повідомляє КП "Дніпроводоканал".

Комунальники діють згідно з постановою уряду від 29 грудня 2023 року. Усім, хто має борги, заздалегідь надіслали попередження. Боржники можуть або повністю сплатити суму, або домовитися про поступове погашення боргу.

Цього тижня відключатимуть воду боржникам за наступними адресами:

Інформація КП "Дніпроводоканал"

Якщо воду все ж відключили, щоб знову отримати послугу, потрібно або повністю сплатити борг, або звернутися до абонентської служби та оформити розстрочку. Для цього треба завітати до найближчого Центру абонентських послуг ЄРЦ КП чи районної абонентної служби.

Дніпроводоканал нагадує: щоб не залишитися без води, треба платити вчасно – до 20 числа кожного місяця. Це допоможе уникнути проблем з відключенням, а потім новим підключенням води.

Мешканці можуть дізнатися про наявність заборгованості та розв'язати питання оплати у будь-якому зручному центрі обслуговування споживачів. Фахівці підприємства допоможуть підібрати найзручніший варіант погашення боргу та уникнути відключення послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі витратять 36 млн гривень, але не на фронт. Уже відомо, на що хоче виділити кошти КП "Дніпроводоканал".