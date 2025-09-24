Девушки в Днепре устроили фотосессию с гусем и разозлили сеть

Полиция зарегистрировала обращение о возможном стрессе птицы из-за человеческих действий, продолжается проверка

В Днепре женщины устроили фотосессию с гусем. Вместо лайков — нарвались на шквал критики в социальных сетях.

Соответствующее видео было распространено в ТикТок. Женщины показали, как проходила фотосессия с птицей. Ее взяли из яхт-клуба "Сечь".

На кадрах отчетливо видно: птица активно сопротивляется, вырывается и пытается скрыться, однако люди продолжают держать ее. Сначала птицу отловили в тряпку, потом усадила в коробку. Также видно, как гуся перевозят на автомобиле в фотостудию. Там испуганная птица якобы снова делает попытки вырваться и убежать.

Реакция украинцев

Публикация вызвала широкий резонанс. Пользователи соцсетей отмечают, что использование животного выглядит неэтично и наносит стресс пернатому. Многие комментаторы отмечают, что подобные действия противоречат принципам гуманного обращения с представителями флоры и фауны и могут подпадать под нормы действующего законодательства по защите фауны.

Продолжение скандальной истории

Автор скандального видео вместо объяснения своей позиции продолжила записывать видео с гусями. Женщина отметила, что гусь якобы жив и здоров. Люди же возмущены ее действиями.

После опубликованных в сети видео, в Днепре проверяют инцидент с гусей. Президент яхт-клуба Вячеслав Дидык заверил: с гусем все в порядке, его вернули на территорию, где он спокойно гуляет.

"Гусака никто не воровал, им здесь хорошо и безопасно", – отметил он.

В полиции сообщили, что зарегистрировано обращение о возможном стрессе птицы из-за человеческих действий, продолжается проверка.

