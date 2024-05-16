У Харкові ввели нові графіки відключення світла: оприлюднено список черг

Поточні графіки будуть актуальними до понеділка

Через російські обстріли та прохолодну погоду в Україні виник дефіцит електрики. Через це по всій країні були введені графіки відключення світла.

Це саме стосується й Харкова, в якому ситуація з електрикою і так ускладнена після численних ракетних ударів. Графік був оприлюднений Харківобленерго.

Зазначається, що він буде актуальним протягом 16-20 травня, тобто з перебоями городянам доведеться миритися щонайменше чотири дні.

На графіку нижче виділено:

червоним кольором годинник, коли світла точно не буде;

жовтим – коли світло може зникнути через оперативні перемикання;

жовтим з хрестиком — години пікового споживання, коли є велика ймовірність того, що світло вимкнуть;

зеленим – коли світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Якщо хтось не знає свого місця у черзі, то Харківобленерго оприлюднило також файл, у якому докладно пояснив, хто і де. Знайти його можна за цим посиланням.

Документ треба завантажити, відкрити, натиснути або на значок лупи або комбінацію клавіш ctrl+F та ввести назву своєї вулиці. Після цього вас перемістить у потрібне місце у документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"розповідав про те, в який годинник і за якими адресами в Києві не буде світла. Загалом, згідно з даними ДТЕК, у столиці три черги відключень.