Трагедией закончилась прогулка дикого лося по Киеву: что случилось с животным (видео)

В центре спасения животных рассказали, что произошло с млекопитающим

На днях на улицах Киева, вблизи станции метро Почайна, видели лося. К сожалению, животное погибло до приезда спасателей.

Об этом сообщила руководитель центра спасения диких животных Наталья Попович в эфире телеканала "Киев24". Она рассказала, что произошло с лосем.

"К сожалению, мы не успели доехать, потому что лось умер до нашего приезда. Его, очевидно, сбил автомобиль, потому что он был сильно травмирован", — рассказала Попович.

Животное было замечено на проезжей части в густонаселенном районе столицы, и очевидцы сразу вызвали соответствующие службы. К сожалению, из-за тяжелых травм спасти лося не удалось.

Попович рассказала, что дикие животные все чаще забегают в города из-за громких звуков взрывов или других стрессовых факторов, связанных с войной. Руководитель центра спасения животных подчеркивает, что приближаться к ним не желательно – сразу вызывайте соответствующие службы.

Напомним, что 3 июня, в понедельник, возле станции метро "Почайна" заметили лося. Он бегал неподалеку от книжного рынка.

Видео и фото с животным появились в соцсетях и вызвали активное обсуждение. На кадрах видно, как лось растерянно бегает посреди городского пространства.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях загорелся пожар в известном ТРЦ Киева. Столб дыма накрыл район.