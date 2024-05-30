Доллар перевалил за 40 и идет дальше: почему так произошло и что будет с курсом

Курс доллара уже несколько дней держится на уровне выше 40 гривен. Что происходит и когда это закончится

Курс доллара уверенно "пробил" отметку 40. Выше 40 гривен за доллар держатся как обменный, так и официальный курсы. На черном рынке доллар и вовсе продают более чем за 41 гривну. Что произошло и до каких отметок дойдет курс валют?

Неспокойно как на наличном, так и на безналичном рынках. На межбанке покупателей доллара больше продавцов. Так что курс растет и здесь. В пятницу, 24 мая, отрицательное сальдо клиентских операций на межбанке достигло максимумов с начала октября прошлого года – 285,5 млн долларов. Только за сутки клиенты банков выкупили 500 млн долларов. Последний раз такой объем купили в конце декабря. На продажу клиенты банков выставили 214,5 млн долларов. Это немного выше среднесуточных продаж мая.

Если покупают больше, чем продают, то как сходится баланс? "Сумму определил не рынок, а НБУ — проведя под это валютную интервенцию. На прошлой неделе интервенции НБУ составили 684 миллиона долларов, и получается, что львиная доля пришлась на пятницу", — сказал "Бизнес-Телеграфу" эксперт Андрей Шевчишин.

Валюту на межбанке покупают для разных целей. Здесь и засекреченніе военные нужды, и чисто бизнес-потребности. "Похоже, что на спрос на иностранную валюту начинает влиять последний этап либерализации рынка для бизнеса, введенный Нацбанком в начале месяца", — делится с "Бизнес-Телеграфом" мнением руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Добавьте сложную экономическую ситуацию и ухудшение торгового баланса Украины. Экспорт зерновых постепенно истощается. А вот импорт электроэнергии бьет рекорды и будет только расти. Украина ведет переговоры о максимизации объемов возможного импорта электроэнергии из стран ЕС для компенсации мощностей, уничтоженных в результате российских атак.

Учитывая последние события, пересмотрели свои курсовые прогнозы инвестиционные компании. Dragon Capital сохраняет прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 4,0%, но ожидает контролируемый рост курса доллара до 42 до конца года.

Что о 42 гривнах за доллар думают другие эксперты? "Все будет зависеть от НБУ. Если убрать НБУ, то давление на гривну будет продолжаться, — сказал "Бизнес-Телеграфу" Андрей Шевчишин. — Но именно Нацбанк выступает сдерживающей силой и иногда толкающей".

У НБУ немало долларов в резервах. Почему же он не продает валюту на межбанке для сдерживания курса? "По моим оценкам, к середине апреля собственный прогноз НБУ был где-то в районе 39 за доллар, тогда как теперь уже от где-то 40,2 (речь идет о среднем курсе на 2024 год. — БТ.). Соответственно, Нацбанк спокойно дает своему прогнозу осуществиться, — резюмирует Александр Паращий. — Что касается курса евро, то он обязательно пересечет отметку 44 гривны в ближайшее время. Но не уверен, что это может произойти завтра или послезавтра».

"Никаких социально-политических, военных или фундаментальных экономических причин для ослабления гривны нет", — уверен экономист Виталий Шапран. В 2019—2021 годах он входил в совет НБУ. "Весь груз ответственности за то, что сейчас происходит на валютном рынке, лежит на НБУ, — уверяет Шапран "Бизнес-Телеграф". — Курс будет таким, как хочет НБУ".

По прогнозу МВФ, среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 41 грн. И чтобы на него выйти в конце года, курс должен вырасти примерно до 43 грн. Так ли это будет? Пока есть только прогноз от Dragon Capital 42 грн за доллар на конец года.