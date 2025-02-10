Домашний интернет от "Киевстар" разочаровывает украинцев: в сети жалуются не только на скорость

Почему пользователи жалуются на домашний интернет от "Киевстара"?

В последнее время "Киевстар", один из крупнейших телекоммуникационных операторов Украины, получает волну критики за качество своего домашнего интернета. Пользователи жалуются на низкую скорость, плохое обслуживание и отсутствие поддержки.

На форумах и соцсетях можно найти множество негативных отзывов от пользователей домашнего интернета "Киевстар".

Зачастую пользователи жалуются на несоответствие заявленной скорости. К примеру, при подключении гигабитного интернета скорость в реальности составляет около 80 Мбит/с.

Оператор предлагает пакеты домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с по цене от 250 грн. в месяц. В комплектацию также входит аренда роутера и возможность подключения услуги "Киевстар ТВ".

Однако, по словам пользователей, на практике заявленные скорости редко соответствуют реальности. Даже оплачивающие услуги заранее сталкиваются с длительными задержками в решении технических проблем.

Как реагирует оператор?

"Киевстар" пытается общаться с клиентами через официальные каналы поддержки – чаты, горячую линию и социальные сети. Однако, по отзывам клиентов, большинство обращений остаются без ответа или решаются слишком долго.

На критику в соцсетях представители оператора отвечают стандартными фразами:

"Мы извиняемся за временные неудобства."

"Обратитесь к нам в чат поддержки для решения проблемы."

Однако такие ответы редко сопровождаются реальными действиями.

Из-за низкого качества обслуживания и несоответствия заявленным характеристикам многие клиенты задумываются об изменении провайдера. Вот что говорят:

Домашний интернет от "Киевстара" становится причиной разочарований среди многих клиентов. Плохая скорость, низкий уровень поддержки и игнорирование запросов – главные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы жалуются на новый тариф от "Киевстара".