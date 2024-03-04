Мужчины с инвалидностью должны пройти медосмотр? Что говорят в Нацгвардии

Надо проверить способность служить в армии

Мужчин призывного возраста, которые не подлежат мобилизации или ограничены пригодными из-за состояния здоровья и имеют вторую и третью группу инвалидности, хотят дополнительно проверить на способность служить в армии. Потребность эта возникает из-за понижения мобилизационного потенциала.

Но в случае с мужчинами, имеющими инвалидность, речь не идет о боевых должностях, ведь есть и другие виды деятельности. Об этом в эфире "Киев.24" сказал младший лейтенант Национальной гвардии Сергей Позняк.

"Мобилизационный потенциал сейчас немного подупал и нам нужно этот параметр подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет вторую и третью группы на предмет его возможности использования в армии", — сказал он.

Но добавил, что речь не идет о непосредственном участии этих мужчин в боевых действиях.

"Ведь военная служба не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях. Есть штабная работа, есть фортификационная работа, есть обучение, есть инструкторская работа. То есть в нашей ситуации эта норма оправдана", — сказал Позняк.

Заметим, что новый законопроект о мобилизации предусматривает, что лица, признанные ограниченно пригодными к его принятию, должны прийти военно-врачебную комиссию повторно через 8 месяцев. Мужчины, которые будут проходить ВЛК после принятия законопроекта № 10449 уже не будут определяться ограниченно годными – они будут либо годными, либо непригодными к службе во время военного положения.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Министерство юстиции Украины предложило мобилизовать заключенных, не спрашивая их одобрения. Уже сейчас в ведомстве рассказали, как они могут быть полезны на фронте.