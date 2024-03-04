Количество жалоб растет: Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Рабочая группа должна обеспечить проверку до 11 марта

Министерство здравоохранения Украины начинает проверку работы военно-врачебных комиссий в Киеве. Уже создана рабочая группа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в последнее время количество жалоб по работе ВЛК растет стремительными темпами.

"Начинаем проверку ВВК в городе Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки. Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время", — сказал Ляшко.

Он добавил, что большинство жалоб касается "базовых вещей, которые можно оперативно исправить". В частности, несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, неоптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", — подчеркнул министр.

Также Ляшко напомнил, что для ускорения прохождения ВВК в 2023 году был введен отдельный пакет Программы медицинских гарантий. Он позволяет военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений. Проблему составляет и коррупционная составляющая.

"Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями... Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов", — заявил Ляшко.

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