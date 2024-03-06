Водіям на замітку: де у Києві стоять поліцейські з TruCam, опубліковано список

Про прилади мають інформувати дорожні знаки

Поліція Києва нагадала гостям та жителям міста, що на дорогах столиці співробітники правоохоронних органів стежать за скортним режимом за допомогою приладів TruCam. Вони використовують на небезпечних ділянках.

Список вулиць, де вимірюють швидкість руху цим приладом, опублікувала пресслужба Патрульної поліції. Зазначається, що про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, повинні інформувати дорожні знаки 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху".

Перелік вулиць:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що київські поліцейські взялися до розслідування масштабної пожежі в екопарку "Осокорки".