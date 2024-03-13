Магнитные бури 14 марта: почувствуют ли их киевляне

Метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы

14 марта в Киеве ожидаются небольшие магнитные бури. Прогнозируют уровень геомагнитной активности, который достигнет 2.

Об этом сообщает портал "daylight.pp.ua". Для классификации геомагнитных бурь используется Кр-индекс, его значения бывают в диапазоне от 0 до 9.

Уровень геомагнитной активности 2 балла из 9 считается слабым. Обычно такие бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей. Однако, метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение.

Таблица геомагнитных возмущений для Киева

Индексы

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Симптомы, которые могут возникать во время магнитных бурь:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Боль в мышцах и суставах

Снижение концентрации внимания

Ухудшение аппетита

Во время магнитных бурь избегайте физических перегрузок. Пейте больше воды. Она поможет вывести из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.

Употребляйте пищу, богатую витаминами. Особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень. Примите контрастный душ. Он поможет улучшить кровообращение и снять усталость.

Прогуляйтесь на открытом воздухе. Свежий воздух поможет вам лучше себя чувствовать. Обратитесь к врачу, если испытываете значительное ухудшение самочувствия.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве самая высокая радиация. На Подоле зафиксирован один из самых высоких показателей.