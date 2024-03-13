Магнітні бурі 14 березня: чи відчують їх кияни
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Метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми
14 березня, в Києві очікуються невеликі магнітні бурі. Прогнозують рівень геомагнітної активності, який сягне 2.
Про це повідомляє портал "daylight.pp.ua". Для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його значення бувають у діапазоні від 0 до 9.
Рівень геомагнітної активності 2 бали з 9 вважається слабким. Зазвичай такі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей. Проте, метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.
Нагадуємо, магнітні бурі — це короткочасні збурення магнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності.
Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Слабкість
- Підвищена дратівливість
- Порушення сну
- Біль у м'язах та суглобах
- Зниження концентрації уваги
- Погіршення апетиту
Під час магнітних бур уникайте фізичних перевантажень. Пийте більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.
Вживайте їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень. Прийміть контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.
Прогуляйтесь на свіжому повітрі. Свіже повітря допоможе вам краще себе почувати. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття.
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