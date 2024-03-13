Магнітні бурі 14 березня: чи відчують їх кияни

Метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми

14 березня, в Києві очікуються невеликі магнітні бурі. Прогнозують рівень геомагнітної активності, який сягне 2.

Про це повідомляє портал "daylight.pp.ua". Для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його значення бувають у діапазоні від 0 до 9.

Рівень геомагнітної активності 2 бали з 9 вважається слабким. Зазвичай такі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей. Проте, метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.

Таблиця геомагнітних збурень для Києва

Індекси

Нагадуємо, магнітні бурі — це короткочасні збурення магнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності.

Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Біль у м'язах та суглобах

Зниження концентрації уваги

Погіршення апетиту

Під час магнітних бур уникайте фізичних перевантажень. Пийте більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.

Вживайте їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень. Прийміть контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.

Прогуляйтесь на свіжому повітрі. Свіже повітря допоможе вам краще себе почувати. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття.

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