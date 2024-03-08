В Киеве нечем дышать: на Левом берегу жителей просят не открывать окна

Радиационный фон не превышает норму

В столице Украины зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха. Согласно данным мониторинга, на утро 8 марта в Киеве наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом.

Это может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На левом берегу индекс качества воздуха (AQI) достигает 151, что соответствует категории "опасный". Самый высокий показатель AQI на Харьковском массиве — 161.

Улица Архитектора Вербицкого

На правом берегу AQI в среднем составляет 116, что соответствует категории "умеренно загрязненное". Но на улице Николая Шепелева уровень загрязнения воздуха составляет 161.

Вредный уровень

К улучшению ситуации с состоянием воздуха жителям левого берега рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В сообщении говорится, что радиационный фон в Киеве в норме.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве самая высокая радиация. Самые низкие показатели зафиксированы в "спальных" районах, а самые высокие — у водоемов.