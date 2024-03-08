В Киеве нечем дышать: на Левом берегу жителей просят не открывать окна
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Радиационный фон не превышает норму
В столице Украины зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха. Согласно данным мониторинга, на утро 8 марта в Киеве наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом.
Это может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
На левом берегу индекс качества воздуха (AQI) достигает 151, что соответствует категории "опасный". Самый высокий показатель AQI на Харьковском массиве — 161.
На правом берегу AQI в среднем составляет 116, что соответствует категории "умеренно загрязненное". Но на улице Николая Шепелева уровень загрязнения воздуха составляет 161.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха жителям левого берега рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
В сообщении говорится, что радиационный фон в Киеве в норме.
Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве самая высокая радиация. Самые низкие показатели зафиксированы в "спальных" районах, а самые высокие — у водоемов.