Валюта подорожала: сколько стоит доллар в обменниках Киева 28 марта
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Евро пока держит стабильную цену
Доллар продолжает дорожать, а украинцы массово скупают валюту. Сегодня он поднялся еще на десять копеек. Евро не изменился в цене за минувшие сутки.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 28 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,22 грн
Евро (EUR): 42,44 грн
Злотый (PLN): 9,83 грн
Канадский доллар (CAD): 28,83 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,26 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,40 грн
Евро (EUR): 42,93 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 29,00 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,50 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 10 копеек.
Покупка: 39,35 грн
Продажа: 39,45 грн
Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар по 40 гривен до конца марта. Эксперт дал прогноз на ближайшие дни.