Валюта подорожала: сколько стоит доллар в обменниках Киева 28 марта

Евро пока держит стабильную цену

Доллар продолжает дорожать, а украинцы массово скупают валюту. Сегодня он поднялся еще на десять копеек. Евро не изменился в цене за минувшие сутки.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 28 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,22 грн

Евро (EUR): 42,44 грн

Злотый (PLN): 9,83 грн

Канадский доллар (CAD): 28,83 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,26 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,40 грн

Евро (EUR): 42,93 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 29,00 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,50 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 10 копеек.

Покупка: 39,35 грн

Продажа: 39,45 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар по 40 гривен до конца марта. Эксперт дал прогноз на ближайшие дни.