В Киеве иномарка протаранила остановку: пострадала женщина-военнослужащая (фото, видео)

На месте работали правоохранители и медики скорой помощи

В среду, 17 апреля, в Святошинском районе Киева произошла серьезная авария при участии легкового автомобиля BMW. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в остановку с людьми.

В резултате ДТП пострадала женщина, которой понадобилась госпитализация. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, на проспекте Берестейском 25-летний водитель BMW не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в остановочный комплекс. В этот момент на остановке находились люди.

В результате аварии травму ноги получила женщина-военнослужащая, 1982 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков.

Пострадала женщина-военнослужащая

Также на остановке находилась девочка лет 8-9. К счастью, ребенок не пострадал, однако сильно испугался. Как пишут в соцсетях, девочка находилась в состоянии шока.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и медики скорой помощи.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.

ДТП произошло на проспекте Берестейском

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