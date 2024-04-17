В Киеве иномарка протаранила остановку: пострадала женщина-военнослужащая (фото, видео)
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На месте работали правоохранители и медики скорой помощи
В среду, 17 апреля, в Святошинском районе Киева произошла серьезная авария при участии легкового автомобиля BMW. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в остановку с людьми.
В резултате ДТП пострадала женщина, которой понадобилась госпитализация. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киева.
Так, на проспекте Берестейском 25-летний водитель BMW не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в остановочный комплекс. В этот момент на остановке находились люди.
В результате аварии травму ноги получила женщина-военнослужащая, 1982 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков.
Также на остановке находилась девочка лет 8-9. К счастью, ребенок не пострадал, однако сильно испугался. Как пишут в соцсетях, девочка находилась в состоянии шока.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и медики скорой помощи.
Решается вопрос о правовой квалификации события. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве группа парней регулярно устраивает незаконные гонки. "Стритрейсеры" на дорогих авто играют в "шашки" на оживленных магистралях и пугают пешеходов.