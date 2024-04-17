У Києві іномарка протаранила зупинку: постраждала жінка-військовослужбовиця (фото, відео)
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На місці працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги
У середу, 17 квітня, у Святошинському районі Києва сталася серйозна аварія за участю легкового автомобіля BMW. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та врізався у зупинку з людьми.
У результаті ДТП постраждала жінка, якій знадобилася госпіталізація. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Києва.
Так, на Берестейському проспекті 25-річний водій BMW не впорався з керуванням, злетів з проїжджої частини і врізався в зупинковий комплекс. У цей момент на зупинці були люди.
Внаслідок аварії травму ноги отримала жінка-військовослужбовець, 1982 року народження. Їй знадобилася допомога медиків.
Також на зупинці знаходилась дівчинка років 8-9. На щастя, дитина не постраждала, проте сильно злякалася. Як пишуть у соцмережах, дівчинка перебувала в шоковому стані.
На місці події працювала слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та медики швидкої допомоги.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Причини та обставини ДТП належить встановити слідству.
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