У Києві іномарка протаранила зупинку: постраждала жінка-військовослужбовиця (фото, відео)

На місці працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги

У середу, 17 квітня, у Святошинському районі Києва сталася серйозна аварія за участю легкового автомобіля BMW. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та врізався у зупинку з людьми.

У результаті ДТП постраждала жінка, якій знадобилася госпіталізація. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Так, на Берестейському проспекті 25-річний водій BMW не впорався з керуванням, злетів з проїжджої частини і врізався в зупинковий комплекс. У цей момент на зупинці були люди.

Внаслідок аварії травму ноги отримала жінка-військовослужбовець, 1982 року народження. Їй знадобилася допомога медиків.

Постраждала жінка-військовослужбовець

Також на зупинці знаходилась дівчинка років 8-9. На щастя, дитина не постраждала, проте сильно злякалася. Як пишуть у соцмережах, дівчинка перебувала в шоковому стані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та медики швидкої допомоги.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Причини та обставини ДТП належить встановити слідству.

ДТП сталося на проспекті Берестейському

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві група хлопців регулярно влаштовує незаконні перегони. "Стрітрейсери" на дорогих авто грають у "шашки" на жвавих магістралях та лякають пішоходів.