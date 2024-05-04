Перед Пасхой в страну вернулись десятки тысяч человек: данные ГПСУ

Это немного меньше, чем было в канун Пасхи 2023 года

В канун Пасхи десятки тысяч украинцев вернулись домой, чтобы отметить праздник в родных стенах. За неделю с 27 апреля по 3 мая в Украину въехало на 86 тысяч человек больше, чем на прошлой неделе, а на выезд собралось на семь тысяч меньше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что 86 тысяч – это чистый приток, который вырос более чем в пять раз по сравнению с прошлой неделей, когда он составил 16 тысяч человек.

Это немного меньше, чем было в канун Пасхи 2023 года. Кроме роста числа въехавших в Украину благодаря снятию блокады поляками на границе до 138 тысяч возросло количество оформленных транспортных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, правила выезда за границу для одной из категорий граждан могут измениться. Вероятно, может идти о тех, кто раньше получил отсрочку от призыва.

Уже в субботу, 4 мая, в канун Пасхи в Киево-Печерской лавре прихожане Православной церкви Украины начали освящать корзины с пасхальными угощениями.

Ежегодно в канун Пасхи в Иерусалиме проводится торжественная церемония, во время которой сходит Благодатный огонь. В этом году Большая (Страстная) суббота пришлась на 4 мая, основная церемония восхождения началась в 12:30 по киевскому времени, а сам Благодатный огонь взошел в 14:15.