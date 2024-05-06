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В КГГА грубо ответили о закрытии метро "Почтовая площадь" и назвали экспертов "диванными"

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Столичная подземка
Столичная подземка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Специалисты провели внеплановый осмотр станции

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опровергает информацию о якобы существующих проблемах с работой станции метрополитена "Почтовая площадь". Станция работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает КГГА. В администрации отмечают, что распространение ложной информации о работе метрополитена имеет целью посеять панику.

Также подчеркивают, что станция находится в надлежащем техническом состоянии.

"Станция "Почтовая площадь", в том числе и примыкающие к ней перегонные тоннели находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски по подтоплению, закрытию станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют", — говорится в сообщении.

Специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр станции "Почтовая площадь" и близлежащих тоннелей. По результатам обследования деформаций не обнаружено.

"Городские власти призывают диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа — использовать информацию, проверенную и из официальных источников. В очередной раз подчеркиваем, что подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне", — отмечают в КГГА.

В администрации также напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен кирпичной перегородкой от будущего ТЦ.

Ранее "Телеграф" писал о кризисной ситуации на "Почтовой площади". Замглавы КГГА рассказал, как реально можно решить проблему с недостроенным ТЦ.

Теги:
#Киевский метрополитен #Новости Киева #Метро в Киеве #Станция метро Почтовая площадь