У КМДА грубо відповіли щодо закриття метро "Поштова площа" та назвали експертів "диванними"

Фахівці провели позаплановий огляд станції

Департамент транспортної інфраструктури КМДА спростовує інформацію про нібито існуючі проблеми з роботою станції метрополітену "Поштова площа". Станція працює у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє КМДА. В адміністрації зазначають, що поширення неправдивої інформації про роботу метрополітену має на меті посіяти паніку.

Також підкреслюють, що станція у належному технічному стані.

"Станція "Поштова площа", зокрема й перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні", — йдеться у повідомлені.

Фахівці метрополітену провели позаплановий огляд станції метро "Поштова площа" та прилеглих тунелів. За результатами обстеження деформацій не виявлено.

"Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа — використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел. Вкотре наголошуємо, що подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні", — зазначають у КМДА.

Також в адміністрації нагадали, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений цегляною перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.

Раніше "Телеграф" писав про кризову ситуацію на "Поштовій площі". Заступник голови КМДА розповів, як реально можна розв'язати проблему з недобудованим ТЦ.