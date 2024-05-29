"Еще один день без лимитов": ДТЭК порадовал жителей Киева

Ситуация остается очень изменчивой

В среду, 29 мая, в Киеве не предполагается применение графиков стабилизационных отключений. Свет в столичных домах будет до конца суток.

Об этом сообщает компания ДТЭК. В этот день будет без лимитов потребление электричества.

"Приятные новости: на 29 мая ограничения света отсутствуют. По информации "Укрэнерго", завтра нас ждет еще один день без лимитов", — говорится в сообщении.

Однако ситуация в энергосистеме очень тяжелая. Поэтому компания призывает украинцев экономно использовать электроэнергию.

В "Укрэнерго" рассказали, почему не применяют почасовые графики отключения света уже несколько дней: "Причина – выход из ремонта энергоблока на одной из АЭС. Весенне-летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях для обеспечения стабильной работы атомных блоков во время отопительного периода продолжается. Это может время от времени вызывать недостаток электроэнергии в энергосистеме".

Напоминаем, как настроить оповещение об отключении электроэнергии по вашему адресу. Для этого нужно приложение "Киев Цифровой".

Выполните несколько простых шагов:

В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте свой адрес.

После этого вы будете получать уведомления об отключении сразу на телефон. А также можете просмотреть графики отключений света в приложении.

Ранее "Телеграф" писал, почему киевляне дольше других украинцев сидят без света. Методика распределения лимитов разработана без учета того, что именно в Киеве больше критической инфраструктуры.