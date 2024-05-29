"Еще один день без лимитов": ДТЭК порадовал жителей Киева
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Ситуация остается очень изменчивой
В среду, 29 мая, в Киеве не предполагается применение графиков стабилизационных отключений. Свет в столичных домах будет до конца суток.
Об этом сообщает компания ДТЭК. В этот день будет без лимитов потребление электричества.
"Приятные новости: на 29 мая ограничения света отсутствуют. По информации "Укрэнерго", завтра нас ждет еще один день без лимитов", — говорится в сообщении.
Однако ситуация в энергосистеме очень тяжелая. Поэтому компания призывает украинцев экономно использовать электроэнергию.
В "Укрэнерго" рассказали, почему не применяют почасовые графики отключения света уже несколько дней: "Причина – выход из ремонта энергоблока на одной из АЭС. Весенне-летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях для обеспечения стабильной работы атомных блоков во время отопительного периода продолжается. Это может время от времени вызывать недостаток электроэнергии в энергосистеме".
Напоминаем, как настроить оповещение об отключении электроэнергии по вашему адресу. Для этого нужно приложение "Киев Цифровой".
Выполните несколько простых шагов:
- В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
- Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
- Добавьте свой адрес.
После этого вы будете получать уведомления об отключении сразу на телефон. А также можете просмотреть графики отключений света в приложении.
Ранее "Телеграф" писал, почему киевляне дольше других украинцев сидят без света. Методика распределения лимитов разработана без учета того, что именно в Киеве больше критической инфраструктуры.