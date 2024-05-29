"Ще один день без лімітів": ДТЕК порадував жителів Києва

Ситуація залишається дуже мінливою

У середу, 29 травня, у Києві не передбачається застосування графіків стабілізаційних відключень. Світло в столичних домівках буде до кінця доби.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що цей день буде без лімітів споживання електрики.

"Приємні новини: на 29 травня обмеження світла відсутні. За інформацією "Укренерго", завтра на нас чекає ще один день без лімітів", — йдеться у повідомленні.

Однак ситуація в енергосистемі вкрай важка. Тому компанія закликає українців економно використовувати електроенергію.

В "Укренерго" розповіли, чому не застосовують погодинні графіки відключення світла вже декілька днів: "Причина – вихід з ремонту енергоблока на одній з АЕС. Весняно-літня ремонтна кампанія на атомних електростанціях для забезпечення стабільної роботи атомних блоків під час опалювального періоду триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі".

Нагадуємо, як налаштувати сповіщення про відключення електроенергії за вашою адресою. Для цього потрібен застосунок "Київ Цифровий".

Виконайте декілька простих кроків:

В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте свою адресу.

Після цього ви отримуватимете сповіщення про відключення одразу на телефон. А також зможете переглянути графіки відключень світла в застосунку.

Раніше "Телеграф" писав, чому кияни довше інших українців сидять без світла. Методика розподілу лімітів розроблена без врахування того, що саме в Києві найбільше критичної інфраструктури.