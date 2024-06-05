Дешевеет мясо и ягоды: какие цены на прилавках Киева

На Столичном рынке можно увидеть разные ценники

В Киеве дорожают овощи, которые заканчиваются в запасах, например морковь, лук и свёкла. Но начали дешеветь ягоды, так, упала цена на черешню.

Стоимость курятины тоже снизилась. На другие виды мяса остаются стабильные цены. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Средняя цена на вырезку 240 грн/кг. Ошеек свинины продают по 240 грн за килограмм. Задняя часть стоит 150 грн/кг.

Ребра предлагают по 190 грн. за кг, а рульку по 60. Средняя цена на сало на 140 грн. за кг.

Мясо птицы

Тушка индейки в среднем стоит 120 грн/кг. Филе продают по 195 грн/кг. Бедра по 190 грн за кг, а голень стоит 105 грн/кг.

Средняя цена на куриное филе 139 грн/кг. Крылья продают по 70 грн. за кг, бедра по 110 грн. за кг.

Тушка курицы стоит в среднем 80 грн за кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 149 грн/кг.

Говядина

Средняя цена на вырезку говядины 700 грн за кг. Биток продают по 370 грн/кг.

Цена мякоть из задней части 270 грн/кг. Мясо из шеи стоит 220 грн за кг. Ребра предлагают по 145 грн/кг.

Баранина

Мякоть из лопатки барана продают по 290 грн за кг. Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг.

Средняя цена на ошеек 180 грн/кг. Заднюю ногу на кости предлагают по 250 грн/кг. Ребро стоит 160 грн/кг.

Цены на овощи

Цена на картофель составляет 19 грн/кг. Молодой картофель стоит около 50 грн/кг.

Кабачки предлагают 35 грн/кг. Средняя цена на лук – 27 грн за кг. Морковь стоит 22 грн/кг, а молодая – 80 грн/кг.

Капусту продают по 17 грн/кг, пекинскую по 45 грн/кг. Свеклу можно купить по 22 грн/кг.

Редис стоит 35 грн за кг. Огурцы продают в среднем по 50 грн./кг. Красные помидоры стоят 75 грн/кг, розовые по 100 грн. Желтые помидоры продают по 110 грн./кг.

Свежий перец по 170–180 грн за кг. Чеснок молодой стоит 150–170 грн за кг. Также можно купить зеленый горох по 80 грн/кг.

Цены на фрукты

Украинские яблоки продают 30 грн/кг. Грушу предлагают по 75 грн/кг.

Персики и нектарины стоят около 100 грн. кг. Абрикосы стоят 120 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1150 грн., а зеленого авокадо по 600 грн.

Средняя цена апельсинов за кг 60 грн. Лимоны продают по 90 грн./кг. Киви по 100 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Гранат 120 грн/кг.

Цены на ягоды

Украинскую клубнику продают в среднем по 80 грн/кг, но можно найти по 140 грн или 60. Малину предлагают по 450 грн за кг.

Средняя цена на голубику 450 грн/кг. Клюква по 160 грн.

Импортную черешню предлагают в среднем по 240 грн/кг. Украинскую черешню по 100 грн/кг.

Цены на яйца

Яйца куриные категории С1, 10 шт стоят 32 грн. Яйца С0, 10 шт можно приобрести за 35 грн.

Средняя цена категории СВ 38 грн. Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, почему растут цены на подсолнечное масло. В прошлом месяце было законтрактовано 629 тонн украинского масла на экспорт, а уже в июле-августе темпы продаж могут замедлиться.