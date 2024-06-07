Курс валют в Киеве: стоит ли покупать доллар сейчас

Евро медленно дорожает

Украинская гривна не может сильно укрепиться. Курс доллара колеблется в пределах 40–41 гривны, но конкретного удешевления не стоит ждать.

Остальные иностранные валюты тоже скачут. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 7 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,15 грн

Евро (EUR): 43,62 грн

Злотый (PLN): 10,14 грн

Канадский доллар (CAD): 29,31 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,04 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,65 грн

Евро (EUR): 44,31 грн

Злотый (PLN): 10,25 грн

Канадский доллар (CAD): 29,74 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,69 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на десяток копеек.

Покупка: 40,60 грн

Продажа: 40,71 грн

Ранее "Телеграф" писал, на сколько может подорожать доллар и когда. Национальный банк Украины работает в режиме управляемой гибкости курса и сам определяет, где ему зафиксироваться.