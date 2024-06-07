Курс валют в Киеве: стоит ли покупать доллар сейчас
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Евро медленно дорожает
Украинская гривна не может сильно укрепиться. Курс доллара колеблется в пределах 40–41 гривны, но конкретного удешевления не стоит ждать.
Остальные иностранные валюты тоже скачут. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 7 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,15 грн
Евро (EUR): 43,62 грн
Злотый (PLN): 10,14 грн
Канадский доллар (CAD): 29,31 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,04 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,65 грн
Евро (EUR): 44,31 грн
Злотый (PLN): 10,25 грн
Канадский доллар (CAD): 29,74 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,69 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на десяток копеек.
Покупка: 40,60 грн
Продажа: 40,71 грн
Ранее "Телеграф" писал, на сколько может подорожать доллар и когда. Национальный банк Украины работает в режиме управляемой гибкости курса и сам определяет, где ему зафиксироваться.