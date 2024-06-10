Под Киевом исчез "мальчик-пешеход": общественность призывает вернуть похищенную скульптуру

Местные не хотят обращаться в полицию

В Киевской области в Большой Дымерке неизвестный украл стилизованную скульптуру "мальчика-пешехода". Инцидент произошел возле Великодымерского лицея.

Об этом сообщает администрация учебного заведения, пишет "Трибуна Бровары". Отмечается, что конструкции возле пешеходного перехода установили на средства, собранные родительским советом.

Появились фигурки школьников с рюкзаками вблизи лицея в прошлом году. Таким образом, родители и руководство образовательного учреждения пытались уменьшить риск ДТП с участием детей.

Установили конструкции на собственные средства

В ночь на 10 июня, к сожалению, одна из скульптур исчезла. Администрация лицея и все ученики просят вернуть "мальчика-пешехода" на место, чтобы не обращаться в полицию и не просматривать видео с камер наблюдения.

На месте пропавшей конструкции

Напоминаем, в Броварах прохожие обратили внимание на купавшихся в огромной луже мальчиков. Очевидно, таким образом дети решили остыть и весело провести время. Стоит отметить, что лужа была настолько велика и глубока, что детям удавалось даже нырять. Видео с необычными водными процедурами попало в соцсети.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появляются парклеты и дождевые сады. Зачем они, рассказали в КГГА.