Під Києвом зник "хлопчик-пішохід": громадськість закликає повернути викрадену скульптуру

Місцеві не хочуть звертатися до поліції

На Київщині у Великій Димерці невідомий вкрав стилізовану скульптуру "хлопчика-пішохода". Інцидент трапився біля Великодимерського ліцею.

Про це повідомляє адміністрація навчального закладу, пише "Трибуна Бровари". Зазначається, що конструкції біля пішохідного переходу встановили за кошти, зібрані батьківською радою.

З'явилися фігурки школярів із рюкзаками поблизу ліцею минулого року. Таким чином батьки й керівництво освітнього закладу намагалися зменшити ризик ДТП за участі дітей.

Встановили конструкції за власні кошти

У ніч на 10 червня, на жаль, одна зі скульптур зникла. Адміністрація ліцею та всі учні просять повернути "хлопчика-пішохода" на місце аби не звертатись в поліцію та не переглядати відео із камер спостереження.

На місці зниклої конструкції

Нагадуємо, у Броварах перехожі звернули увагу на хлопчиків, які купалися у величезній калюжі. Очевидно, таким чином діти вирішили охолонути й просто весело провести час. Варто відзначити, що калюжа була настільки великою і глибокою, що дітям вдавалося навіть пірнати. Відео з незвичними водними процедурами потрапило до соцмереж.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з'являються парклети та дощові садки. Для чого вони, розповіли у КМДА.