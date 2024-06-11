Курс валют в обменниках Киева: сколько стоит доллар в июне
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Украинская гривна медленно обесценивается
На валютном рынке не наблюдается стабильность. Курс доллара скачет в пределах 40–41 гривны, что вероятной причиной является увеличение спроса на заокеанскую валюту.
Удивительно, евро резко упал, за сутки потерял почти 40 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 11 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,42 грн
Евро (EUR): 43,47 грн
Злотый (PLN): 10,04 грн
Канадский доллар (CAD): 29,36 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,11 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,83 грн
Евро (EUR): 44,22 грн
Злотый (PLN): 10,30 грн
Канадский доллар (CAD): 29,67 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,79 грн
Продажа: 40,87 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в июне. На американскую валюту определенным образом влияют настроения населения, которые в свою очередь ухудшились из-за повышения тарифов и ускорения инфляции.