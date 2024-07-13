Аварийные трубы кошмарят киевлян: масштабный прорыв случился на Левом берегу (фото, видео)

Специалисты уже на месте

Киев продолжает испытывать проблемы с аварийными трубами. Поздним вечером там произошел очередной прорыв, из-за чего пришлось перекрывать движение.

Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции, а местные каналы публикуют многочисленные фото и видео с места происшествия. Авария случилась на улице Михаила Гришка в Дарницком районе

В КГГА сообщают, что сотрудники "Киевводоканала" уже выехали на место, а отключение потребителей пока не производится. В настоящее время специалисты пытаются установить место прорыва.

Полиция в свою очередь предупредила водителей о том, что из-за аварии движение в районе было ограничено и призвала водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

В местных каналах сообщают, что частичное подтопление зафиксировано не только на Гришка, но и на соседних улицах — Драгоманова и Вербицкого. При этом, отмечается, что жители Вербицкого некоторое время были без холодной воды.

Как сообщалось ранее, прорывы труб в Киеве явление весьма частое. Например, в конце июня подобное случилось на улице Госпитальной, из-за чего водой залило проезжую часть.