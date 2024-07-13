Аварійні труби кошмарять киян: масштабний прорив стався на Лівому березі (фото, відео)
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Фахівці вже на місці
Київ продовжує відчувати проблеми з аварійними трубами. Пізнього вечора там стався черговий прорив, через що довелося перекривати рух.
Про це повідомляє пресслужба місцевої патрульної поліції, а місцеві канали публікують численні фото та відео з місця події. Аварія сталася на вулиці Михайла Гришка у Дарницькому районі
У КМДА повідомляють, що співробітники "Київводоканалу" вже виїхали на місце, а відключення споживачів наразі не провадиться. Наразі фахівці намагаються встановити місце прориву.
Поліція своєю чергою попередила водіїв про те, що через аварію рух у районі був обмежений і закликала водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
У місцевих каналах повідомляють, що часткове підтоплення зафіксовано не лише на Гришка, а й на сусідніх вулицях Драгоманова та Вербицького. При цьому наголошується, що жителі Вербицького деякий час були без холодної води.
Як повідомлялося раніше, прориви труб у Києві явище досить часто. Наприклад, наприкінці червня подібне трапилося на вулиці Шпитальній, через що водою залило проїжджу частину.