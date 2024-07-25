Стоит ли сейчас покупать доллары: курс валют в киевских обменниках
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Евро не отстает от других
Украинская гривна пытается укрепиться, поэтому иностранная валюта потихоньку сдает позиции. После резкого удорожания, доллар продолжает медленно дешеветь.
С евро такая же ситуация, валюта начала падать после того, как достигла своего рекордного максимума. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 25 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,21 грн
Евро (EUR): 44,70 грн
Злотый (PLN): 10,43 грн
Канадский доллар (CAD): 29,90 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,49 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,57 грн
Евро (EUR): 45,23 грн
Злотый (PLN): 10,51 грн
Канадский доллар (CAD): 30,11 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,96 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,14 грн — продажа 41,64 грн
Евро (EUR): покупка 44,61 грн — продажа 45,36 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал еще на два десятка копеек.
Покупка: 41,52 грн
Продажа: 41,63 грн
Ранее "Телеграф" писал, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы. В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита, поэтому НБУ дает гривне падать в цене.