На ремонт столичного морга денег не было и не будет: что еще ответили в Минздраве (документ)

За два месяца никаких изменений в состоянии морга не произошло

Вопрос ужасного состояния Судебно-медицинского морга №1, расположенного в Киеве на улице Оранжерейной, поднятый волонтерами, через несколько месяцев так и не решился. В Министерстве здравоохранения смогли только констатировать, что ни в текущем году не имели средств на ремонт этого учреждения, не предусмотрят их и в новом.

Не видят в ведомстве, судя по всему, ни проблемы с использованием рефрижераторов для хранения тел павших воинов, ни с арендатором, из-за которого функционирует только один из двух залов прощания, что создает очереди. Об этом говорится в ответе Минздрава на журналистский запрос издания "Телеграф".

Рефрижераторы – оптимальный вариант?

Внимание к Судебно-медицинскому моргу №1, являющемуся структурным подразделением Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, представители Патронатной службы "Ангелы" (до недавнего времени называлось "Ангелы Азова" — Авт. ) привлекли в середине сентября. Необходимость в огласке была вызвана перегруженностью учреждения, ведь кроме тел гражданских здесь с начала полномасштабного вторжения начали принимать и погибших военных (преимущественно репатриированные или неопознанные тела). Для снятия "напряжения" усилиями волонтеров здесь появились рефрижераторы, которые должны были работать временно, пока власть найдет возможность оборудовать "стационарные холодильники" для хранения тел павших бойцов и жителей столицы соответствующим оборудованием.

Активисты отмечали, что ограниченная площадь имеющихся для таких целей помещений и отсутствие в них систем кондиционирования и поглощения запахов делает пребывание в морге настоящим испытанием для семей умерших. Вдобавок как состояние здания, где расположен морг, в целом, так и его отдельных помещений, в частности залов прощаний, и подъездных путей к нему не выдерживают никакой критики.

Вопросы, которые поднимали "Ангелы" через соцсети, а также озвучила в разговоре с нашим изданием глава Патронатной службы Елена Толкачева, был адресован Министерству здравоохранения. Ведь именно этому ведомству в результате реформы в январе 2024 перешли в подчинение все бюро судебно-медицинской экспертизы вместе с моргами. Такая судьба "постигла" и столичное учреждение, о котором идет речь. И оказывается, что в последний раз здание Судебно-медицинского морга №1 ремонтировали в 1989 году, то есть 35 лет назад!

С января 2024 морги, в том числе столичный, находятся в юрисдикции Минздрава

"Минздрав не является распорядителем данных по израсходованным средствам и объему проведенных ремонтных работ. Отметим, что по данным Бюро, в последующие годы средства из местного бюджета на осуществление текущих и/или капитальных ремонтных работ не выделялись, – отмечается в письме-ответе за подписью замминистра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина. — Сообщаем также, что текущие и/или капитальные ремонтные работы помещения отдела судебно-медицинской экспертизы трупов Бюро (судебно-медицинский морг № 1) за счет средств государственного бюджета в 2024 году не проводились. Заметим, что за счет собственных поступлений Бюро в 2024 году была проведена частичная модернизация холодильного оборудования и перевод холодильных камер из водяного охлаждения на воздушное".

В 2024 году определенные работы в морге учреждение проводило за свой счет

Также в Минздраве признали, что пропускная способность имеющихся в заведении судебно-медицинской экспертизы холодильных комнат крайне ограничена. В этой связи "использование рефрижераторных контейнеров для длительного хранения тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией, является оптимальным ". При этом дополнительная установка стационарных холодильников для хранения тел, фильтров для поглощения запахов и токсичных веществ, на которых настаивали активисты, в этом году предусмотрена не была.

В ведомстве также отметили, что и в следующем году финансироваться из государственного бюджета никакие работы по улучшению проблемного учреждения не будут. Объяснение этому такое: если речь идет не об объектах, поврежденных или уничтоженных в результате вооруженной агрессии, то существуют нормативно-правовые ограничения по использованию средств Государственного бюджета Украины на осуществление капитальных ремонтных работ. Кроме того, речь не будет идти и о переносе морга в другое помещение, поскольку в собственности Минздрава отсутствуют помещение, соответствующие требованиям ДБН для проведения судебно-медицинской экспертизы трупов.

Ни средств на ремонт, ни нового помещения — в Минздраве объяснили, почему их не будет

"В соответствии с частью 2 статьи 55 Бюджетного кодекса Украины оплата услуг, кроме коммунальных, не относится к защищенным расходам бюджета, в связи с чем планирование средств на 2025 год для проведения капитального и/или текущего ремонта отдела судебно-медицинской экспертизы трупов (судебно-медицинского морга № 1) не возможно из-за указанных нормативно-правовых ограничений", – отмечается в ответе Минздрава.

Меценаты или международные организации – вариант решения?

Представители волонтерского и ветеранского сообщества отмечали, что вопрос с ремонтом при наличии "политической воли" можно было бы решить и другим путем. Например, Елена Толкачева высказывала мнение, что стоило бы обратиться в международные гуманитарные организации, которые могли бы "приехать и построить нам морги".

- Не надо нам даже было бы давать деньги, потому что это проведение тендеров, которое может затянуться, да еще и угроза хищения средств, — отмечала в комментарии "Телеграфу" глава Патронатной службы "Ангелы". – Сами все сделайте, чтобы мы имели хотя бы три нормальных морга с большими хранилищами со специальным морозильным оборудованием, чтобы тела могли сохраняться длительный период. Следует понимать, что в настоящее время много пропавших без вести, в большинстве своем это погибшие бойцы, тела которых просто пока невозможно "достать" из-за активных боевых действий. Но когда они прекратятся, будут освобождены территории, поедут туда поисковики, куда мы будем складывать останки?! В каком бы состоянии ни были тела, даже если на тот момент они будут мумифицированы, до проведения всех процедур по опознанию и захоронению они должны сохраняться при минусовой температуре. Государство в первую очередь должно позаботиться об обеспечении условий для такого должного обращения с телами.

А Александр Скорик – ветеран "Азова", работающий заместителем директора КП "Спецкомбинат" в посте на Facebook отмечал: к ремонту не прочь приобщиться меценаты. Но для этого стоило бы решить вопрос с арендатором – фирмой "Петр Великий", которая превратила один из залов прощания судебно-медицинского морга №1 в магазин по продаже ритуальных услуг и товаров. По этому поводу в Минздрав еще в августе этого года обращалась и Патронатная служба "Ангелы", настаивая: договор с частными ритуальщиками следует расторгнуть, а освободившееся помещение обустроить для проведения ритуала прощания с погибшими защитниками. Но чиновники оснований для этого не нашли, потому что арендатор условия договора не нарушил, кроме того у него нет задолженности по уплате арендных платежей. Это в частности зафиксировала проверка Регионального отделения Фонда госимущества Украины. О чем говорится в соответствующем письме, которое предоставило в дополнение к ответу на запрос нашего издания Минздрав.

Оснований для расторжения договора с арендатором зала прощания чиновники не нашли

Таким образом, сейчас похоже, что ситуация со столичным моргом на Оранжерейной зашла в тупик и чиновники лишь констатируют существующие проблемы.

- Мы не требуем создания какого-то отдельного военного морга, потому что после смерти люди не имеют ни рангов, ни привилегий, и уважительное отношение к умершим должно быть одинаковым по отношению что к гражданским, что к военным. Именно поэтому мы настаиваем, что все соответствующие учреждения в стране должны быть приведены в порядок. Если это не было сделано раньше, – говорит Елена Толкачева. – К сожалению, это не только эта действующая власть демонстрирует такое позорное отношение к умершим, это пример отношения всего общества к смерти.

Как сообщал "Телеграф", не все гладко в Украине и с увековечением памяти павших воинов, в частности, строительство Национального мемориального военного кладбища сопровождают скандалы.