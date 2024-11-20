На ремонт столичного моргу грошей не було і не буде: що ще відповіли в МОЗ (документ)

За два місяці жодних змін у стані моргу не відбулось

Питання жахливого стану Судово-медичного моргу №1, розташованого у Києві на вулиці Оранжерейній, порушене волонтерами, за кілька місяців так й не вирішилось. Натомість у Міністерстві охорони здоров’я змогли тільки констатувати, що ні в поточному році не мали коштів на ремонт цієї установи, не передбачають їх і в новому.

Не вбачають у відомстві, судячи з усього, ні проблеми з використанням рефрижераторів для зберігання тіл полеглих воїнів, ні з орендарем, через якого функціонує тільки один з двоє залів прощання, що створює черги. Про це йдеться у відповіді МОЗ на журналістський запит видання "Телеграф".

Рефрижератори – оптимальний варіант?

Увагу до Судово-медичного моргу №1, що є структурним підрозділом Київського міського клінічного бюро судовомедичної експертизи, представники Патронатної служби "Янголи" (донедавна мав назву "Янголи Азову" — Авт.) привернули в середині вересня. До розголосу спонукала перевантаженість установи, адже крім тіл цивільних тут від початку повномасштабного вторгнення почали приймали й загиблих військових (переважно репатрійовані або невпізнані тіла). Для зняття "напруги" зусиллями волонтерів тут з'явились рефрижератори, які мали працювати тимчасово, поки влада знайде можливість обладнати "стаціонарні холодильники" для зберігання тіл полеглих бійців та мешканців столиці відповідним обладнанням.

Активісти наголошували, що обмежена площа наявних для таких цілей приміщень та відсутність в них систем кондиціонування та поглинання запахів робить перебування у морзі справжнім випробуванням для родин померлих. На додачу як стан будівлі, де розташований морг, в цілому, так і його окремих приміщень, зокрема залів прощань, і під'їзних шляхів до нього не витримують жодної критики.

Питання, які підіймали "Янголи" через соцмережі, а також озвучила в розмові з нашим виданням очільниця Патронатної служби Олена Толкачова, було адресовано Міністерству охорони здоров’я. Адже саме цьому відомству внаслідок реформи у січні 2024 року перейшли у підпорядкування всі бюро судово-медичної експертизи разом з моргами. Така доля "спіткала" й столичну установу, про яку йде мова. Й виявляється, що останній раз будівлю Судово-медичного моргу №1 ремонтували в 1989 році, тобто 35 років тому!

З січня 2024 року морги, в тому числі столичний, перебуває в юрисдикції МОЗ

"МОЗ не є розпорядником даних щодо витрачених коштів та обсягу проведених ремонтних робіт. Відмітимо, що за даними Бюро в наступні роки кошти з місцевого бюджету на здійснення поточних та/або капітальних ремонтних робіт не виділялись, – відзначається у листі-відповіді за підписом заступника міністра охорони здоров'я – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна. – Повідомляємо також, що поточні та/або капітальні ремонтні роботи приміщення відділу судово-медичної експертизи трупів Бюро (судовомедичний морг № 1) за рахунок коштів державного бюджету у 2024 році не проводились. Зауважимо, що за рахунок власних надходжень Бюро у 2024 році було проведено часткову модернізацію холодильного обладнання та переведення холодильних камер з водяного охолодження на повітряне".

У 2024 році певні роботи у морзі установа проводила власним коштом

Також у МОЗ визнали, що місткість наявних в закладі судово-медичної експертизи холодильних кімнат є вкрай обмеженою. У зв'язку з цим "використання рефрижераторних контейнерів для довготривалого зберігання тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією, є оптимальним". При цьому додаткове встановлення "стаціонарних холодильників" для зберігання тіл, фільтрів для поглинання запахів та токсичних речовин, на яких наполягали активісти, в цьому році передбачені не були.

У відомстві також зазначили, що й наступного року фінансуватися з державного бюджету жодні роботи з покращення проблемною установи не будуть. Пояснення цьому: якщо йдеться не про об'єкти, що були пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії, то існують нормативно-правові обмеження щодо використання коштів Державного бюджету України на здійснення капітальних ремонтних робіт. Крім того, не йтиметься про перенесення моргу до іншого приміщення, бо у власності МОЗ відсутні такі, що відповідають вимогам ДБН для проведення судово-медичної експертизи трупів.

Ні коштів на ремонт, ні нового приміщення - у МОЗ пояснили, чому їх не буле

"Відповідно до частини другої 2 статті 55 Бюджетного кодексу України оплата послуг, крім комунальних, не належить до захищених видатків бюджету, у зв’язку з чим планування коштів на 2025 рік для проведення капітального та/або поточного ремонту відділу судово-медичної експертизи трупів (судово-медичному моргу № 1) не є можливим через вказані нормативно-правові обмеження", – наголошується у відповіді МОЗ.

Меценати або міжнародні організації – варіант вирішення?

Представники волонтерської та ветеранської спільноти наголошували, що питання з ремонтом можна було б при наявності "політичної волі" вирішити й іншим шляхом. Наприклад, Олена Толкачова висловлювала думку, що варто б було звернутися до міжнародних гуманітарних організацій, які б могли "приїхати й побудувати нам морги".

- Не треба нам навіть було б давати гроші, бо це проведення тендерів, яке затягнеться, та ще й загроза розкрадання, – наголошувала в коментарі "Телеграфу" очільниця Патронатної служби "Янголи". – Самі все зробіть, щоб ми мали хоча б три нормальні морги з великими сховищами зі спеціальним морозильним обладнанням, щоб тіла могли зберігатися тривалий період. Варто розуміти, що наразі багато зниклих безвісти, в більшості це загиблі бійці, тіла яких просто поки що неможливо "дістати" через активні бойові дії. Але коли вони припиняться, будуть звільнені території, поїдуть туди пошукові групи, куди ми складатимемо рештки?! В якому б стані не були тіла, навіть якщо на той момент вони будуть муміфіковані, до проведення всіх процедур з упізнання й поховання вони мають зберігатися при мінусовій температурі. Держава в першу чергу має подбати про забезпечення умов для такого належного поводження з тілами.

А Олександр Скорик – ветеран "Азову", що працює наразі заступником директора КП "Спецкомбінат" у пості на Facebook зазначав: до ремонту не проти долучитися меценати. Але для того варто було б розв'язати питання з орендарем – фірмою "Петро Великий", що перетворив один із залів прощання судово-медичного моргу №1 на магазин з продажу ритуальних послуг та товарів. З цього приводу до МОЗу ще у серпні цього року зверталась й Патронатна служба "Янголи", наполягаючи: договір з приватними ритуальниками варто розірвати, а звільнене приміщення облаштувати для проведення ритуалу прощання з загиблими захисниками. Але посадовці підстав для цього не знайшли, бо орендар умови договору не порушив, й заборгованості зі сплати орендних платежів немає. Це, зокрема, зафіксувала перевірка Регіонального відділення Фонду держмайна України. Про що йдеться у відповідному листі, що надало як додаток до відповіді на запит Мінохорониздоров’я.

Підстав для розірвання договору з орендарем зали прощання посадовці не знайшли

Таким чином, наразі виглядає, що ситуація із столичним моргом на Оранжерейній зайшла в глухий кут й посадовці лише констатують наявні проблеми.

- Ми не вимагаємо створення якось окремого військового моргу, бо після смерті люди не мають ні рангів, ні привілей, й шанобливе ставлення до померлих має бути однаковим що до цивільних, що до військових. Саме тому ми наполягаємо, що всі відповідні установи в країні мають бути приведені до ладу. Якщо це не було зроблено раніше, – говорить Олена Толкачова. – На жаль, це ж не тільки оця діюча влада демонструє таке ганебне відношення до померлих, це приклад ставлення всього суспільства до смерті.

Як повідомляв "Телеграф", не все гладко в Україні й з вшануванням пам'яті полеглих воїнів, зокрема, будівництво Національного меморіального військового кладовища супроводжують скандали.