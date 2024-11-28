С детьми и домашними питомцами: как жители Киева провели утреннюю тревогу в метро (фото)

Такая ситуация в Киеве чуть ли не каждый день

Метро Киева – место спасения и спокойствия во время опасности. Тысячи граждан каждый раз находят временную защиту в подземных переходах от масштабных ракетных и дроновых атак Российской Федерации. Так и во время утренней атаки 28 ноября очень много киевлян пережидали опасность. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов спустился в метро, чтобы показать ежедневную реальность жителей столицы.

На снимках Яна – разные лица города. Родители держат на руках детей, пожилые люди усаживаются на раскладных стульях, принесенных с собой, молодежь сидит рядом со своими домашними питомцами на кариматах. В метро можно увидеть целые семьи, ожидающие завершения воздушной тревоги.

Дети рисуют, играют в настольные игры, смотрят мультфильмы на телефоны и планшеты. Старики разговаривают между собой, некоторые читают книги. Животные спокойно лежат рядом с хозяевами, некоторые собаки даже пытаются уснуть. Люди пытаются создать максимально комфортные условия в экстремальной ситуации.

Напомним, что последний раз тревога в Киеве длилась 9 часов 26 минут. Ее объявили еще вчера вечером в связи с российскими беспилотниками. Утром Киев проснулся от взрывов, связанных с ущербом ракет. К счастью, попаданий не зафиксировано.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит станция-призрак киевского метро. Ее не существует на карте, и здесь никогда не выходят пассажиры.