"Это нонсенс": решение Киевсовета возмутило активистов и часть депутатов

Экоактивисты не верят в "благие намерения" чиновников

С мая 2024 года вопрос заповедных зон в Киеве упирается в серьезную проблему: согласование с Департаментом защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Как говорят экоактивисты, этот департамент преимущественно действует на стороне застройщиков зеленых зон столицы.

Об этом пишет "Телеграф" в материале "Озеро Вырлица удалось защитить от застройки. Но надолго ли? Что не так с действиями власти и позицией Кличко".

В мае 2024 года с подачи секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко и ряда депутатов от УДАРа, "Батькивщины", ЕС и "Единства" было утверждено решение, обязывающее согласовывать любые инициативы по заповеданию киевских земель с Департаментом защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. В обосновании решения указано, что это якобы требуется для защиты от "нарушений процедуры подготовки, представления и предварительного рассмотрения ходатайств" относительно предоставления статуса заповедника/заказника.

Но экоактивисты абсолютно не верят в "благие намерения" Департамента защиты окружающей среды и говорят, что обязательное согласование с ним введено умышленно, чтобы подыграть застройщикам. Ведь если раньше решение о заповедании нуждалось в коллегиальной поддержке депутатов, и было четко видно – кто выступает против экологических инициатив, то теперь застройщику достаточно "убедить" чиновников или руководителя департамента, чтобы обезопасить участок, на который застройщик положил глаз, от предоставления ему статуса заказника или заповедника.

"Застройщики не так глупы. Они через депутата Лымарь (фракция "УДАР". — Ред .) и секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в мае провели незаконное решение Киевсовета, которое вообще блокирует предоставление статуса заповедника в Киеве новым объектам. Суть в том, что раньше такие решение можно было проводить через депутатов. А сейчас они хотят, чтобы все проводилось через Возного. Это человек Кличко, который за последние 4 года не предоставил статус заповедника вообще ни одному объекту. Да и там прописан хитрый незаконный пункт о том, что Возный может не дать согласия на предоставление. Не на каком-то основании, а просто "может". Просто "не согласовываю", и все", — рассказывает руководитель КЭКЦ Владимир Борейко.

Следовательно, это решение категорически не нравится и части депутатов, продвигающих экологические инициативы, в том числе и Евгении Кулебе.

"Конечно, я к этому решению отношусь отрицательно. Я против него выступала и на комиссии неоднократно, и в сессионном зале. Я призвала коллег его не поддерживать, потому что это в значительной степени ограничивает права депутатов и депутаток, и это замыкает цикл на департаменте. А всем известно, что департаменты полностью подчинены городскому голове Кличко. Это не самостоятельные руководители, и у меня очень большие сомнения, что со стороны департаментов будет вестись какая-то работа в инициативном порядке по защите зеленых зон в интересах общины и города Киева", — считает Кулеба.

По словам Владимира Борейко, КЭКЦ подал иск в суд, где требует признать незаконным решение об обязательном согласовании природоохранных инициатив в департаменте.

"Понятно, что теперь они не будут бороться с отдельными экологами или депутатами, которые хотят что-то сделать заповедником, например ту же Вырлицу. Они решили вопрос комплексно – заблокировали предоставление статуса заповедника вообще. Это нонсенс, в Украине ни один совет такого документа не принимал. Поэтому мы обратились в Государственную регуляторную службу (акт шел как регуляторный), она провела экспертизу этого акта, признала его незаконным и предложила Кличко отменить этот документ. Понятно, что Кличко этим заниматься не будет. Поэтому две недели назад мы подали документы в суд, уже зарегистрировано дело и назначен судья", — говорит Борейко.

Как сообщал "Телеграф", министерство молодежи и спорта Украины и Федерация легкой атлетики Украины договорились о сотрудничестве по защите и развитию киевского стадиона "Атлет". Соответствующий меморандум был подписан 24 сентября.