В Украине согласовали строительство моста через Тису: как он будет выглядеть (фото, карта)

Он соединит две страны

Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса. Его планируют построить на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния).

"Утверждено Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния2), заключенное 18.10.2023 в г. Киеве", — сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Белая Церковь – село в Солотвинской поселковой общине Тячевского района Закарпатской области Украины. Сигету-Мармацией — город в Румынии, расположенный в Мармаросской котловине над верхней Тисой на украино-румынском пограничье.

Напомним, соглашение о строительстве моста через Тису в октябре 2023 правительства Украины и Румынии. Его длина составит 261 метр. Он соединит две страны в рамках нового пункта пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией".

Проект моста Фото: Мирослав Белецкий

Как рассказывал "Телеграф", в Румынии достали со дна глубокого оврага в горах Марамуреш 28-летнего украинца, потерявшего равновесие и сорвавшегося вниз. Молодой человек пролежал в снегу более пяти часов и выжил только благодаря котенку, которого он крепко прижимал к груди и согревался его теплом.