Похолодание и не только: чего ждать от погоды в Киеве на выходных

Синоптики озвучили прогноз на 21 и 22 декабря

В Киев на выходных придет небольшое похолодание. Плюсовая температура днем и ночью сменится на минусы.

Такой прогноз был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Там указано, что 21 и 22 декабря осадков в столице практически не будет.

Синоптики отмечают, что в субботу ночью будет до +5 градусов. При этом пройдет небольшой дождь. А днем стоит ожидать до +3 градусов.

Однако из-за влажности и ветра температура воздуха 21 декабря будет ощущаться как минусовая.

В воскресенье, 22 декабря, согласно прогнозу, в Киеве будет небольшое похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -1. А в дневное время будет от -1 до 0 градусов.

При этом указано, что в этот день также будет большая влажность, но ветер утихнет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли морозов на эти праздники.

Также синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады. Пока в одних областях будет снежная погода, в других в это время будут идти ледяные дожди.