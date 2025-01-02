Куда в Киеве сдать елку на утилизацию: полный список адресов

Подарите деревьям "вторую жизнь"

Со 2 января и до конца месяца в Киеве будет работать 78 пунктов приема новогодних деревьев — по несколько в каждом районе столицы. И если на зимние праздники вы покупали живую елку, то после окончания всех новогодних мероприятий лучшим вариантом является решение сдать дерево на утилизацию.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. Все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для дальнейшего использования их в зеленом хозяйстве.

К утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты приема будут работать в каждом районе города — в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Отдавая деревья на экологическую утилизацию, киевляне могут обеспечить им "вторую жизнь" и помочь окружающей среде.

"Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", — говорится в сообщении.

В этом году сдать елку в Киеве на утилизацию можно по следующим адресам:

Также сдать елку на утилизацию можно в лесничествах:

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех самых странных новогодних елках в Киеве, на которые сегодня страшно смотреть. Изначально праздничные деревья ставили на Майдане Независимости, однако после Революции Достоинства 2014 елка была раз и навсегда перенесена на Софийскую площадь.