В части Киева исчез свет: что произошло (обновлено)

Электроснабжение прекратилось внезапно

Утром в пятницу, 10 января, часть домов Троещины в Киеве осталась без электроэнергии. В ДТЭК заявили, что на одной из подстанций столицы произошла серьезная авария.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев24". По словам жителей, свет исчез внезапно. В ДТЭК объяснили, что произошла аварийная ситуация. Энергетики работают над ее ликвидацией. О времени возобновления электроснабжения они пообещали сообщить позже.

"Ликвидируем серьезную аварию на одной из подстанций Киева. Часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света. Сейчас оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени восстановления электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", — сообщили на Facebook-странице "ДТЭК Киевские электросети" около 7:50.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве проинформировало, что на одной из подстанций по улице Закревского в Деснянском районе в 6:34 произошел пожар. Его уже ликвидировали спасатели.

"Возгорание произошло в кабельном канале на подстанции. После получения разрешения на тушение пожара возгорание было ликвидировано в 7:44 с помощью огнетушителей. Пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в ночь на 10 января в Киеве произошло падение обломков российских беспилотников. Они упали на многоэтажный жилой дом, однако в другом районе столицы — Соломенском. Информация о том, связана ли авария на подстанции с российской атакой на момент публикации нет.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 9 января, на перекрестке улиц Жилянской — Симона Петлюры у железнодорожного вокзала в Киеве прорвало теплотрассу. Движение транспорта было затруднено.