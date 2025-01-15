Имеют ли право полицейские мобилизовывать мужчин

В ТЦК объяснили, могут ли правоохранители вручать повестки

Полицейские в Украине вправе проводить мероприятия по оповещению граждан о мобилизации без участия работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако напрямую мобилизовывать граждан они не могут.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак в комментарии для РБК-Украина. По ее словам, участвовать в мобилизационном процессе это обязанность сотрудников полиции.

"Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК. Мобилизовывать нет, но проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют, это их обязанность", — отмечает Козак.

То есть, вручать повестки военнообязанным представители полиции могут, но мобилизовывать не имеют полномочий.

В то же время представительница ТЦК пояснила, что работники центров комплектования могут осуществлять мобилизационные мероприятия без сопровождения полиции. Однако без правоохранителей усложняется проверка лиц, находящихся в розыске, а также отсутствует возможность административного задержания граждан.

Напоминаем, что граждан, которые нарушили правила воинского учета или мобилизации, могут административно задерживать, однако содержать военнообязанного в ТЦК и СП могут не дольше трех часов.

Лариса Козак прокомментировала резонансные случаи "бусификации", когда военнообязанных мужчин задерживали и доставляли в ТЦК и СП. По ее словам, эти ситуации касались граждан, которые находились в розыске за уклонение от мобилизации . Она рассказывает, что им предлагали "добровольно прибыть в ТЦК для обновления учетных данных".

Как пояснила майор, в этом случае неповиновение требованиям представителей полиции или работников ТЦК, закон разрешает задержание сроком до трех часов для составления административного протокола.

В случае, если гражданин проявляет агрессию или оказывает физическое сопротивление, срок задержания может быть продлен до трех суток.

Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право представители ТЦК задерживать мужчин. Полиция должна реагировать на людей, которые нарушают правила учета.