В Киеве перекроют самые загруженные улицы. Ожидают серьезных гостей?

В столицу могут прибыть важные делегации

Перекроют некоторые улицы в Киеве. Изменения будут введены временно в пятницу, 21 марта. Изменения связаны с проведением охранных мероприятий для иностранных делегаций.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины. Конкретный перечень улиц официально не обнародован, однако обычно перекрытия касаются главных магистралей, ведущих к правительственным зданиям и стратегическим объектам столицы.

Военнослужащие УГО совместно с полицией будут вправе ограничивать движение транспорта и пешеходов во время передвижения делегаций. Основанием для таких действий есть Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

"Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Указа Президента Украины от 3 октября 2006 года № 815/2006" охрана"", — говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам советуют учесть возможные усложнения движения при планировании завтрашних поездок по городу. Согласно украинскому законодательству главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций во время официальных визитов обеспечивается соответствующий уровень охраны.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на годовщину полномасштабной войны перекроют дороги. Названы улицы и причины.