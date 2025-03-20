У Києві перекриють найзавантаженіші вулиці. Очікують серйозних гостей?

У столицю можуть прибути важливі делегації

Перекриють деякі вулиці у Києві. Зміни впровадять тимчасово у п’ятницю, 21 березня. Зміни пов'язані з проведенням охоронних заходів для іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони України. Конкретний перелік вулиць офіційно не оприлюднено, проте зазвичай перекриття стосуються головних магістралей, що ведуть до урядових будівель та стратегічних об'єктів столиці.

Військовослужбовці УДО спільно з поліцією матимуть право обмежувати рух транспорту й пішоходів під час пересування делегацій. Підставою для таких дій є Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

"Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року № 815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона"", — йдеться у повідомленні.

Водіям та пішоходам радять врахувати можливі ускладнення руху при плануванні завтрашніх поїздок містом. Згідно з українським законодавством, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується відповідний рівень охорони.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Києві на роковини повномасштабної війни перекриють дороги. Названі вулиці та причини.