Среди животных, но при деньгах: в Киевской области ищут людей для работы в необычном месте

Работодатель обещает не только достойные условия труда, но и положительные эмоции и драйвовое рабочее настроение

Найти работу в Киеве и области непросто. Но в Фастовском районе появилась хорошая вакансия для украинцев — ищут работников для работы в местном эко-комплексе.

Соответствующую вакансию разместили на инстаграм-странице Ясногородки. Работодатель ищет: поваров и поваров-мангальщиков, пиццайоло, барменов, кассиров, официантов.

Как добраться до Ясногородки из Киева

Общественным транспортом:

Маршрутка №723 от станции метро "Святошин" до Ясногородки. Время в пути примерно 40-50 минут.

от станции метро "Святошин" до Ясногородки. Время в пути примерно 40-50 минут. Электричка от Киевского железнодорожного вокзала или станции Святошино до станции "Бородянка", далее местным транспортом до Ясногородки (приблизительно 5-7 км).

Автомобилем:

Ехать из Киева по трассе E373/М-07 (Киев-Ковель) в направлении Житомира.

Проехать мимо Стоянки и Микуличи.

После населённого пункта Козинцы вернуть на Ясногородку.

Расстояние от Киева – примерно 35-40 км.

Время в пути – около 40-50 минут (в зависимости от трафика).

Такси:

Можно заказать такси через мобильное приложение или службу такси. Стоимость поездки будет примерно 350-500 грн (в зависимости от времени получения и спроса).

Преимущества работы

Конкурентная заработная плата.

Программы обучения и профессионального развития.

Бесплатное такси домой после смены.

Дружественная атмосфера в коллективе.

Уникальная рабочая среда среди природы (включая страусиную ферму).

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