Среди животных, но при деньгах: в Киевской области ищут людей для работы в необычном месте
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Работодатель обещает не только достойные условия труда, но и положительные эмоции и драйвовое рабочее настроение
Найти работу в Киеве и области непросто. Но в Фастовском районе появилась хорошая вакансия для украинцев — ищут работников для работы в местном эко-комплексе.
Соответствующую вакансию разместили на инстаграм-странице Ясногородки. Работодатель ищет: поваров и поваров-мангальщиков, пиццайоло, барменов, кассиров, официантов.
Как добраться до Ясногородки из Киева
Общественным транспортом:
- Маршрутка №723 от станции метро "Святошин" до Ясногородки. Время в пути примерно 40-50 минут.
- Электричка от Киевского железнодорожного вокзала или станции Святошино до станции "Бородянка", далее местным транспортом до Ясногородки (приблизительно 5-7 км).
Автомобилем:
- Ехать из Киева по трассе E373/М-07 (Киев-Ковель) в направлении Житомира.
- Проехать мимо Стоянки и Микуличи.
- После населённого пункта Козинцы вернуть на Ясногородку.
- Расстояние от Киева – примерно 35-40 км.
- Время в пути – около 40-50 минут (в зависимости от трафика).
Такси:
Можно заказать такси через мобильное приложение или службу такси. Стоимость поездки будет примерно 350-500 грн (в зависимости от времени получения и спроса).
Преимущества работы
- Конкурентная заработная плата.
- Программы обучения и профессионального развития.
- Бесплатное такси домой после смены.
- Дружественная атмосфера в коллективе.
- Уникальная рабочая среда среди природы (включая страусиную ферму).
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