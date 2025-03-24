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Среди животных, но при деньгах: в Киевской области ищут людей для работы в необычном месте

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Работа для киевлян Новость обновлена 24 марта 2025, 13:54
Работа для киевлян. Фото Коллаж "Телеграф"

Работодатель обещает не только достойные условия труда, но и положительные эмоции и драйвовое рабочее настроение

Найти работу в Киеве и области непросто. Но в Фастовском районе появилась хорошая вакансия для украинцев — ищут работников для работы в местном эко-комплексе.

Соответствующую вакансию разместили на инстаграм-странице Ясногородки. Работодатель ищет: поваров и поваров-мангальщиков, пиццайоло, барменов, кассиров, официантов.

Как добраться до Ясногородки из Киева

Общественным транспортом:

  • Маршрутка №723 от станции метро "Святошин" до Ясногородки. Время в пути примерно 40-50 минут.
  • Электричка от Киевского железнодорожного вокзала или станции Святошино до станции "Бородянка", далее местным транспортом до Ясногородки (приблизительно 5-7 км).

Автомобилем:

  • Ехать из Киева по трассе E373/М-07 (Киев-Ковель) в направлении Житомира.
  • Проехать мимо Стоянки и Микуличи.
  • После населённого пункта Козинцы вернуть на Ясногородку.
  • Расстояние от Киева – примерно 35-40 км.
  • Время в пути – около 40-50 минут (в зависимости от трафика).

Такси:

Можно заказать такси через мобильное приложение или службу такси. Стоимость поездки будет примерно 350-500 грн (в зависимости от времени получения и спроса).

Преимущества работы

  • Конкурентная заработная плата.
  • Программы обучения и профессионального развития.
  • Бесплатное такси домой после смены.
  • Дружественная атмосфера в коллективе.
  • Уникальная рабочая среда среди природы (включая страусиную ферму).

Ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам предлагают работу с приятной оплатой.

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