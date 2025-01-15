Сколько стоит арендовать жилье во Львове и в каком районе самые низкие цены

Львов остается одним из самых дорогих городов в Украине в плане покупки или аренды недвижимости

В Украине цены на аренду квартир в крупных городах остаются высокими. А Львов в списке самых дорогих для проживания городов остается одним из лидеров, что обусловлено ограниченным предложением и высоким спросом.

В среднем стоимость аренды жилья во Львове составляет 21 150 гривен в месяц. Об этом говорится в аналитике "Дом Риа" по состоянию на 15 января.

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра составляет 386 гривен.

Стоит отметить, что в среднем арендодатели предлагают квартиры в диапазоне цен от 18 404 до 22 909 гривен, однако при желании можно найти вариант от 9 395 гривен. Скорее всего это жилье будет находиться в отдаленных районах или иметь другие проблемы.

Что касается предложений по районам, то средняя цена в Галицком и Шевченковском районах будет существенно выше, чем в Личаковском и Железнодорожном.

Естественно цена будет лишь расти в зависимости от количества комнат. Впрочем, разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирами обычно сводится к паре тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обстоят дела с рынком аренды недвижимости в Киеве и можно ли там снять бюджетное жилье.