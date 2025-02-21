Волна взрывов: в Израиле взорвали три автобуса и нашли мины в других (фото, видео)

Из-за инцидента были осмотрены все пассажирские автобусы в районе Тель-Авива, а также проверено пассажирское железнодорожное сообщение.

В Израиле вечером 20 февраля произошла серия терактов в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме. Сразу три пустых пассажирских автобуса взорвались на автомобильных стоянках, чудом удалось обойтись без пострадавших.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Отмечается, что взрывы, скорее всего, были попыткой комбинированного теракта, поскольку правоохранительные органы во время обысков обнаружили два взрывных устройства в других автобусах.

Из-за инцидента были осмотрены все пассажирские автобусы в районе Тель-Авива, а также проверено пассажирское железнодорожное сообщение – было подозрение, что взрывчатку могли оставить в одном из вагонов поезда. Удалось обойтись без пострадавших, поскольку автобусы прибыли на стоянку буквально за несколько минут до начала взрывов.

"Все пять взрывных устройств, сдетонировавших или обезвреженных сегодня вечером, были оснащены таймерами, и все взрывы должны были произойти одновременно завтра утром, сообщают несколько СМИ со ссылкой на неназванный источник в органах безопасности. В каждом из устройств содержалось по 5 килограммов взрывчатки, говорится в сообщениях", — пишет газета.

В частности, одно из двух устройств содержало сообщение "Месть из Тулькарема". Это город на Западном берегу реки Иордан; в этом районе недавно Армия обороны Израиля провела масштабную антитеррористическую операцию. Поэтому полиция считает, что взрывы автобусов – целенаправленный теракт.

"В настоящее время поисковая операция продолжается, наши силы все еще прочесывают территорию. Нам может повезти, если террористы действительно установили эти таймеры на неправильный час. Но еще слишком рано делать выводы", — сказал изданию пресс-секретарь полиции Арье Дорон.

Между тем, в воскресенье, 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). Как ранее сообщал "Телеграф", в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.