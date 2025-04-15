Не хватило голосов: депутаты Киевсовета провалили голосование по "туалетным схемам"

Депутаты не собрали кворум

Депутаты Киевсовета провалили голосование по отмене печально известных "земельно-туалетных схем". На заседании просто не хватило голосов депутатов для принятия этого решения.

Даже после дополнительных консультаций в зале собрался только 61 депутат, а этого недостаточно для нужного кворума. Об этом сообщают Новости. Live.

После неудачной попытки голосования депутат Киевсовета Лиля Пашинная объяснила юридические препятствия. "Как мы можем сейчас принимать любое решение, если наложен арест? В юридическом заключении четко указано, что осуществляется досудебное расследование", – подчеркнула она.

Что известно о "туалетных схемах"

Земельные "туалетные схемы" – это практика, когда на земельных участках Киева регистрировались объекты, чаще всего общественные туалеты. Затем владельцы этих построек оформляли землю под ними в аренду или собственность без аукциона. На этих участках впоследствии строили многоэтажки и бизнес-центры.

НАБУ установило, что в течение 2022-2024 годов организованная группа таким образом незаконно завладела ценными участками столицы. Уже сообщено о подозрении десяти лицам, семь из них заключены под стражу. Киевсовет тем временем разрабатывает новые правила рассмотрения земельных вопросов, чтобы подобные злоупотребления стали невозможны в будущем.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко ранее сообщил, что "туалетные схемы" стали возможны через законодательную лазейку — Департамент земельных ресурсов не имеет полномочий проверять законность появления объектов недвижимости на земельных участках. Хотя парламент недавно принял профильный закон, в него не включили поправки для устранения этих лазеек.

Ранее "Телеграф" писал, что конфликт между Кличко и Ткаченко набирает обороты. Против мэра подали иск в суд.