Конфликт между Кличко и Ткаченко набирает обороты: против мэра подали иск в суд

Суд заблокировал расширение полномочий Кличко

Окружной административный суд приостановил решение Киевсовета о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Судья рассматривает законность этого решения.

Иск в суд подал глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко. "Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет Закон", — заявил Ткаченко в соцсетях.

Напомним, Киевский городской совет недавно поддержал проект решения о внесении изменений в некоторые решения Киевсовета. Документ поддержали 62 депутата. Согласно принятому решению, реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, должна была производиться только за подписью городского головы.

Проект решения внес мэр Киева Виталий Кличко в начале марта. В пояснительной записке документа отмечалось, что изменения направлены на "обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения" и "оперативное принятие управленческих решений".

Тогда руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный утверждал, что решение не ограничивает функции Киевской городской военной администрации.

Однако глава КМВА Тимур Ткаченко раскритиковал эти изменения, обвинив мэра в попытке лишить военную администрацию ее полномочий. "Мэр Киева проталкивает решение, которое лишает Киевскую городскую военную администрацию права выдавать распоряжения – и передает это право себе, любимому. Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев – это не частная компания", — отмечал Telegram.

Но это не первый конфликт между Кличко и Ткаченко. Ранее городской голова обращался к президенту Владимиру Зеленскому о деятельности руководителя КМВА, жалуясь на "попытки разбалансировать власть в столице и уничтожить местное самоуправление".

Киевская городская военная администрация была создана после начала полномасштабной войны России против Украины. Сначала ее возглавляли военные Николай Жирнов и Сергей Попко. В декабре президент назначил новым председателем гражданское лицо Тимура Ткаченко.

За время руководства КМВА Ткаченко инициировал пересмотр запрета на движение общественного транспорта во время воздушных тревог, проверку маршруток, а также решение вопроса о вывозе поврежденных обстрелами автомобилей с улиц города.

Ранее Телеграф писал, что Кличко заявлял о том, что пока Президент сосредоточен на проблемах, связанных с войной, за его спиной, по мнению Кличко, плетут политические интриги.