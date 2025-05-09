После угроз "Орешником". Грозит ли Киеву ракетная атака 9 мая

Военный эксперт подчеркнул — расслабляться не стоит

Российские пропагандисты накануне своего "Дня победы" 9 мая активно угрожали Украине ракетным ударом "Орешником". Они опасаются, что Украина может запустить дроны. Средства безопасности ко дню парада — беспрецедентные: коллапс в аэропортах, отключенный интернет и не только.

Несмотря на заявленное псевдоперемирие со стороны РФ, российские военные продолжают атаковать по линии фронта. Реальная ли угроза воздушного удара для Киева в эфире Киев24 высказался военный эксперт Игорь Романенко.

По его мнению, россияне столицу Украины не будут атаковать. России бы разобраться с последствиями атак беспилотников по их военным объектам, произошедшим в последнее время. В свою очередь и у Украины нет планов по срыву парада, считает эксперт.

Романенко отмечает, что относительное спокойствие — только 9 мая. Важно думать, что будет на следующий день. Россияне уже нарушили заявленное перемирие, которое должно было заработать с 8 мая. Удары наносили в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Украина выдвинула встречное предложение о прекращении огня на 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России горели авиабазы "Шайковка" и "Кубинка". С одной из них взлетали бомбардировщики для атаки по Украине.