Власти подготовили неприятный сюрприз для киевлян в день города
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Перечень фонтанов по районам
В канун Дня Киева, 25 мая, в столице традиционно включат фонтаны в парках и скверах разных районов города. Однако, как и в предыдущие годы, центральные фонтаны столицы останутся сухими.
Об этом сообщает Киевинформ. В частности, не будут работать фонтаны на Майдане Незалежности и вдоль Русановского канала.
Эти объекты, по словам специалистов, остаются одними из самых энергозатратных в городе, поэтому решение не включать их как безопасное, так и экономическое.
В то же время в разных районах Киева фонтаны таки заработают — среди них популярные зоны отдыха, а именно:
- Голосеевский район – сквер им. М. Федорова
- Подольский район – Куреневский парк, фонтан "Самсон", сквер №1 на Контрактовой площади
- Деснянский район – сквер Высоцкого-Быкова
- Святошинский район – парк Совки
- Оболонский район – площадь Оболонская, 6, проспект В. Ивасюка, 2Д (Сад камней)
- Днепровский район – парк Победа, парк Аврора
- Шевченковский район – Золотоворотский сквер, Литовский сквер, сквер на Владимирском проезде №2, парк Владимирская горка, парк Шевченко, Сырецкий парк, сквер Котляревского, Мюнхенский сквер
- Печерский район – сквер Городецкого
- Дарницкий район – парк Партизанской Славы, парк Позняки.
Напоминаем, почему некоторые фонтаны не будут работать в этом году. В прошлом году в "Киевводфонде", отвечающей за эксплуатацию фонтанов, пояснили, что большие фонтанные комплексы в центре столицы останутся выключенными по экономическим причинам — ведь фонтаны на Майдане Незалежности и на Русановском канале потребляют значительное количество электроэнергии.
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