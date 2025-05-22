Власти подготовили неприятный сюрприз для киевлян в день города

Перечень фонтанов по районам

В канун Дня Киева, 25 мая, в столице традиционно включат фонтаны в парках и скверах разных районов города. Однако, как и в предыдущие годы, центральные фонтаны столицы останутся сухими.

Об этом сообщает Киевинформ. В частности, не будут работать фонтаны на Майдане Незалежности и вдоль Русановского канала.

Эти объекты, по словам специалистов, остаются одними из самых энергозатратных в городе, поэтому решение не включать их как безопасное, так и экономическое.

В то же время в разных районах Киева фонтаны таки заработают — среди них популярные зоны отдыха, а именно:

Голосеевский район – сквер им. М. Федорова

Подольский район – Куреневский парк, фонтан "Самсон", сквер №1 на Контрактовой площади

Деснянский район – сквер Высоцкого-Быкова

Святошинский район – парк Совки

Оболонский район – площадь Оболонская, 6, проспект В. Ивасюка, 2Д (Сад камней)

Днепровский район – парк Победа, парк Аврора

Шевченковский район – Золотоворотский сквер, Литовский сквер, сквер на Владимирском проезде №2, парк Владимирская горка, парк Шевченко, Сырецкий парк, сквер Котляревского, Мюнхенский сквер

Печерский район – сквер Городецкого

Дарницкий район – парк Партизанской Славы, парк Позняки.

Напоминаем, почему некоторые фонтаны не будут работать в этом году. В прошлом году в "Киевводфонде", отвечающей за эксплуатацию фонтанов, пояснили, что большие фонтанные комплексы в центре столицы останутся выключенными по экономическим причинам — ведь фонтаны на Майдане Незалежности и на Русановском канале потребляют значительное количество электроэнергии.

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