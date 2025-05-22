Танцы, концерты, кино и стендап: куда сходить в Киеве ко Дню города (программа)

Киевлян и гостей столицы ждут интересные и развлекательные мероприятия

25 мая, в День Киева, столица Украины будет отмечать свой праздник с рядом культурных, художественных и образовательных мероприятий. Несмотря на ограничения, связанные с военным положением, в городе была подготовлена насыщенная программа.

"Телеграф" рассказывает, куда сходить 24 и 25 мая. В частности, можно посетить концерты, фестивали и выставки.

Концерты 25 мая

Тина Кароль выступит в культурном пространстве V’YAVA на ВДНХ в 19:00.

выступит в культурном пространстве V’YAVA на ВДНХ в 19:00. НАОНИ Оркестра представит программу "Мировые хиты" в Культурном центре "Печерский Дворец" в 18:00.

представит программу "Мировые хиты" в Культурном центре "Печерский Дворец" в 18:00. "Свое – Ко Дню Киева" – концерт в Docker Pub (ул. Богатырская, 25) в 19:00, где прозвучат украинские песни в современной аранжировке.

– концерт в Docker Pub (ул. Богатырская, 25) в 19:00, где прозвучат украинские песни в современной аранжировке. "Notturno D’amore" – камерный концерт в Мемориальном доме Николая Лысенко в 15:00.

– камерный концерт в Мемориальном доме Николая Лысенко в 15:00. Виктор Романченко и Ольга Жмурина выступят в Киевской опере в 17.00.

Также горожане и гости столицы смогут отдохнуть и провести время на фестивале "День Киева" 24 и 25 мая.

Программа фестиваля

Электронная сцена "Кудрявка"

На территории бывшего ликероводочного завода на Кудрявке (ул. Кудрявская, 16) состоится танцевальная вечеринка в стиле "электронной терапии". Здесь выступят диджеи известных киевских клубов — музыка, свет и танцы до ночи.

Галерея под открытым небом

Пейзажная аллея превратится в арт-пространство под открытым небом. На пересечении улиц Большой Житомирской и Владимирской разместится выставка современного украинского искусства, где можно не только посмотреть, но и приобрести оригинальные произведения художников.

Кинолекторий на киностудии имени Довженко

На Брестском проспекте, 44 состоятся тематические кинопоказы и лекции, посвященные архитектуре, истории и культурному лицу столицы. Это возможность взглянуть на Киев через объектив искусства кино.

Семейная зона в парке "Наталка"

Оболонская набережная, 9 приглашает на отдых с семьей. Здесь будет обустроена зона для детей, а также барбекю-пространство с грилем и вкусами по-киевски – отличный вариант для пикника на природе.

Стендап-бар в Киевском цирке

На Галицкой площади, 2 – вечера юмора и коктейлей. Комики будут выступать прямо за барной стойкой, а часть средств пойдет на поддержку ВСУ.

Маркет-барахолка на Ржаном рынке

Верхний Вал, 16 – место, где сочетаются винтаж, украинские бренды, книжные новинки и атмосферный шопинг. Здесь можно найти уникальные вещи, пообщаться с крафтовыми производителями и зарядиться духом местной культуры.

Цены билетов на фестиваль:

700 грн в день или 1000 грн в два дня;

в день или в два дня; в дни фестиваля будет действовать повышенный тариф.

Музеи и экскурсии 25 мая

Национальный музей декоративного искусства приглашает на экскурсию по выставке "Ремесла, которые живут" и мастер-класс "Традиционный восковой венчик".

приглашает на экскурсию по выставке "Ремесла, которые живут" и мастер-класс "Традиционный восковой венчик". Музей гетманства представит выставочный проект "Достопримечательности Подола — путешествие в прошлое".

представит выставочный проект "Достопримечательности Подола — путешествие в прошлое". Дом-музей Марии Заньковецкой организует пешеходную экскурсию "Мария Заньковецкая и Киев", которая пройдет по маршруту от музея до Киевского национального академического театра оперетты.

организует пешеходную экскурсию "Мария Заньковецкая и Киев", которая пройдет по маршруту от музея до Киевского национального академического театра оперетты. КИЕВКИНОФЕСТ в кинотеатре "Октябрь" продолжает показ фильмов в рамках программы "Киев сквозь века".

Для детей и семей

"Казацкие тайны Подола" – интерактивная экскурсия-квест, начало в 12:00 25 мая у памятника Г. Сковорода на площади Контракта.

– интерактивная экскурсия-квест, начало в 12:00 25 мая у памятника Г. Сковорода на площади Контракта. "Тайна загадочного города" – семейное интерактивное шоу в ЦК Святошино в 17:00 в воскресенье.

Выставки и мастер-классы 25 мая

Ярмарка художников в Squat17b на ул. Терещенковская, 17Б, начнется в 12:00. Вход свободный.

на ул. Терещенковская, 17Б, начнется в 12:00. Вход свободный. Выставка "Киевский пленэр" откроется в Центральной районной библиотеке им. П. Г. Тычины (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24).

Важно отметить, что все мероприятия будут проходить с учетом требований безопасности и возможных изменений в расписании. Рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных сайтах организаторов перед посещением событий.

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