Влада підготувала неприємний сюрприз для киян у день міста

Перелік водограїв по районах

Напередодні Дня Києва, 25 травня, в столиці традиційно увімкнуть фонтани у парках і скверах різних районів міста. Проте, як і в попередні роки, центральні водограї столиці залишаться сухими.

Про це повідомляє Київінформ. Зокрема, не працюватимуть фонтани на Майдані Незалежності та вздовж Русанівського каналу.

Ці об’єкти, за словами фахівців, залишаються одними з найенергозатратніших у місті, тому рішення не вмикати їх є як безпековим, так і економічним.

Водночас у різних районах Києва фонтани таки запрацюють — серед них популярні зони відпочинку, а саме:

Голосіївський район – сквер ім. М.Федорова

Подільський район – Куренівський парк, фонтан "Самсон", сквер № 1 на Контрактовій площі

Деснянський район – сквер Висоцького-Бикова

Святошинський район – парк Совки

Оболонський район – площа Оболонська, 6, проспект В.Івасюка, 2 Д (Сад каменів)

Дніпровський район – парк Перемога, парк Аврора

Шевченківський район – Золотоворітський сквер, Литовський сквер, сквер на Володимирському проїзді № 2, парк Володимирська гірка, парк Шевченка, Сирецький парк, сквер Котляревського, Мюнхенський сквер

Печерський район – сквер Городецького

Дарницький район – парк Партизанської Слави, парк Позняки.

Нагадуємо, чому деякі фонтани не працюватимуть у цьому році. Торік у "Київводфонді", що відповідає за експлуатацію фонтанів, пояснили, що великі фонтанні комплекси в центрі столиці залишаться вимкненими з економічних причин — адже водограї на Майдані Незалежності та на Русанівському каналі споживають значну кількість електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, куди сходити у Києві до Дня міста. На киян та гостей столиці чекають цікаві та розважальні заходи.