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Влада підготувала неприємний сюрприз для киян у день міста

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Фонтани Новина оновлена 22 травня 2025, 14:41
Фонтани. Фото Колаж "Телеграфу"

Перелік водограїв по районах

Напередодні Дня Києва, 25 травня, в столиці традиційно увімкнуть фонтани у парках і скверах різних районів міста. Проте, як і в попередні роки, центральні водограї столиці залишаться сухими.

Про це повідомляє Київінформ. Зокрема, не працюватимуть фонтани на Майдані Незалежності та вздовж Русанівського каналу.

Ці об’єкти, за словами фахівців, залишаються одними з найенергозатратніших у місті, тому рішення не вмикати їх є як безпековим, так і економічним.

Водночас у різних районах Києва фонтани таки запрацюють — серед них популярні зони відпочинку, а саме:

  • Голосіївський район – сквер ім. М.Федорова
  • Подільський район – Куренівський парк, фонтан "Самсон", сквер № 1 на Контрактовій площі
  • Деснянський район – сквер Висоцького-Бикова
  • Святошинський район – парк Совки
  • Оболонський район – площа Оболонська, 6, проспект В.Івасюка, 2 Д (Сад каменів)
  • Дніпровський район – парк Перемога, парк Аврора
  • Шевченківський район – Золотоворітський сквер, Литовський сквер, сквер на Володимирському проїзді № 2, парк Володимирська гірка, парк Шевченка, Сирецький парк, сквер Котляревського, Мюнхенський сквер
  • Печерський район – сквер Городецького
  • Дарницький район – парк Партизанської Слави, парк Позняки.

Нагадуємо, чому деякі фонтани не працюватимуть у цьому році. Торік у "Київводфонді", що відповідає за експлуатацію фонтанів, пояснили, що великі фонтанні комплекси в центрі столиці залишаться вимкненими з економічних причин — адже водограї на Майдані Незалежності та на Русанівському каналі споживають значну кількість електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, куди сходити у Києві до Дня міста. На киян та гостей столиці чекають цікаві та розважальні заходи.

Теги:
#Новини Києва #День Києва #Фонтани Києва