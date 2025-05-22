Влада підготувала неприємний сюрприз для киян у день міста
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перелік водограїв по районах
Напередодні Дня Києва, 25 травня, в столиці традиційно увімкнуть фонтани у парках і скверах різних районів міста. Проте, як і в попередні роки, центральні водограї столиці залишаться сухими.
Про це повідомляє Київінформ. Зокрема, не працюватимуть фонтани на Майдані Незалежності та вздовж Русанівського каналу.
Ці об’єкти, за словами фахівців, залишаються одними з найенергозатратніших у місті, тому рішення не вмикати їх є як безпековим, так і економічним.
Водночас у різних районах Києва фонтани таки запрацюють — серед них популярні зони відпочинку, а саме:
- Голосіївський район – сквер ім. М.Федорова
- Подільський район – Куренівський парк, фонтан "Самсон", сквер № 1 на Контрактовій площі
- Деснянський район – сквер Висоцького-Бикова
- Святошинський район – парк Совки
- Оболонський район – площа Оболонська, 6, проспект В.Івасюка, 2 Д (Сад каменів)
- Дніпровський район – парк Перемога, парк Аврора
- Шевченківський район – Золотоворітський сквер, Литовський сквер, сквер на Володимирському проїзді № 2, парк Володимирська гірка, парк Шевченка, Сирецький парк, сквер Котляревського, Мюнхенський сквер
- Печерський район – сквер Городецького
- Дарницький район – парк Партизанської Слави, парк Позняки.
Нагадуємо, чому деякі фонтани не працюватимуть у цьому році. Торік у "Київводфонді", що відповідає за експлуатацію фонтанів, пояснили, що великі фонтанні комплекси в центрі столиці залишаться вимкненими з економічних причин — адже водограї на Майдані Незалежності та на Русанівському каналі споживають значну кількість електроенергії.
Раніше "Телеграф" писав, куди сходити у Києві до Дня міста. На киян та гостей столиці чекають цікаві та розважальні заходи.